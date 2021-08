Los serious games tienen un propósito que va más allá del mero entretenimiento. “En el videojuego se consigue una finalidad concreta. Muchas veces tiene que ver con el aprendizaje, pero otras con muchos otros asuntos, como la rehabilitación de pacientes en el ámbito sanitario, en el que hemos desarrollado un serious game. También los hay en el ámbito de la formación profesional de trabajadores e incluso en el incentivo de clientes para mejorar la competitividad de una empresa o en la concienciación social, ámbitos en los también hemos trabajado los serious game”, indica Domínguez Saucedo.