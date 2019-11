Gemma Araujo: "El Campo de Gibraltar se juega mucho en estas elecciones generales"

El PSOE de Algeciras arrancó la campaña electoral por los comicios generales con su tradicional pegada simbólica en la sede del partido. La candidata al Congreso de los Diputados, Gemma Araujo, el secretario general del PSOE, Juan Lozano, y el presidente de la agrupación algecireña, Salvador de la Encina, fueron los encargados de dar el pistoletazo de salida a un periodo “ilusionante” en el que destacaron las palabras de importancia del voto para el próximo 10 de noviembre.

Los socialistas algecireños arroparon este acto que tuvo lugar tras la asamblea informativa a sus militantes. “Nos esperan 8 días muy intensos en los que trasladar a los algecireños nuestras medidas. Una vez más haremos una campaña cercana, mostrando todos los proyectos que tenemos para dar solución a los problemas de nuestra comarca”, manifestó Lozano.

El secretario general destacó el compromiso del equipo de Pedro Sánchez para con el Campo de Gibraltar con medidas que ya se han puesto en marcha, pues “nunca antes ningún gobierno había hecho tanto en tan poco tiempo por los ciudadanos”. Lozano puso como ejemplos el Plan Integral que ya presentaba en el primer Consejo de Ministros y el Plan que lucha contra el narcotráfico e inversiones para la comarca en todos los ámbitos. Además de otras de carácter nacional, como fue la subida del salario mínimo interprofesional, mayor sanidad pública, garantizar las pensiones y recuperar los subsidios para los mayores de 55 años

En la misma línea siguió la candidata al Congreso, que destacó: “Es cierto que es una campaña atípica, porque se ha acortado en el tiempo para no hacer gasto excesivo. Pero no vamos a ahorrar en ganas, en energía ni en argumentos para convencer a la gente, porque en estos 15 meses de gobierno no encontramos una crítica a la gestión, solo a la posibilidad de no formar gobierno”.

Araujo recordó que Andalucía es un ejemplo de que las derechas cuando se han unido han formado gobierno y los retrocesos que se han visto tras esto. “La provincia de Cádiz, y en concreto el Campo de Gibraltar, se juega mucho en estas elecciones generales con compromisos y partidas concretas y no los paquetes de medidas vacíos a los que nos tienen acostumbrados el PP y sus aliados”.

Los socialistas reiteraron la importancia de ir a votar a las próximas elecciones para que exista continuidad en las políticas sociales puestas en marcha por el ejecutivo del PSOE y que tanto están beneficiando a Algeciras y al Campo de Gibraltar. “El día 10 es un día importante al que tenemos que ir todos juntos a votar. No podemos dejarnos tumbar por las estrategias de otros partidos que se dedican a difundir noticias falsas tratando que nos quedemos en casa. Es la ahora cuando hay que ir a votar por un gobierno progresista como es el de Pedro Sánchez”, indicó Lozano.