Encuentran en Huelva a Francisco Jesús Cerrudo, el algecireño desaparecido desde el viernes

Francisco Jesús Cerrudo, vecino de Algeciras y desaparecido desde el pasado viernes, 23 de febrero, ha sido localizado este lunes sano y salvo en Huelva.

Sus familiares han agradecido la colaboración ciudadana a través de medios de comunicación y redes sociales, así como a los Equipos de Respuesta Inmediata en Catástrofes de Andalucía. "Os quiero dar las gracias a todos los que habéis colaborado en la búsqueda del tío de mi hijo. Ayer, cuando puse la foto, me sorprendí lo rápido que todo el mundo hizo que se hiciera viral en todos los muros de todos ustedes. Os vuelvo a dar las gracias, no tengo palabras. Él se encuentra bien", ha difundido May López a través de Facebook.

Francisco Jesús Cerrudo es un conocido trabajador del servicio a domicilio de bombonas de butano Repsol en Algeciras que desapareció tras ser visto en la barriada de La Reconquista.