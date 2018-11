CRM, una herramienta que se perfila como la mejor aliada del CMO en 2019

El CRM es una herramienta que forma parte de una estrategia integral, cuyo propósito es mejorar las relaciones y la atención con todos los clientes, tanto los existentes como los potenciales.

Importancia del CRM

Con el uso de esta herramienta aunada a la orientación al cliente, se obtienen resultados que permiten realizar una gestión comercial bien elaborada que apunte a mejorar la productividad en las ventas.

Y es que gracias al conocimiento profundo del cliente es más sencillo estructurar campañas de marketing absolutamente efectivas. CRM es una herramienta de gestión comercial mediante la cual se consigue centralizar una serie de datos en una base única.

Estos datos están relacionados con todas las interacciones que tienen lugar entre la empresa y los clientes. De hecho, recopila toda la información de las gestiones comerciales y las mantiene en un histórico de manera bien especificada.

Este software permite compartir y sacar mayor provecho del conocimiento de un cliente en específico, con el propósito de entender sus necesidades y poder anticiparse a estas.

Además, con CRM la gestión de las campañas de captación y fidelización de clientes es mucho más sencilla. Al mismo tiempo que permite controlar las acciones dirigidas a clientes y no clientes.

Sin duda, una empresa que utilice este software va a conseguir muchas más oportunidades de venta gracias a la optimización de los procesos, debido a que las gestiones son más ágiles y a que se obtiene información y presupuestos actualizados en tiempo real. No en vano se perfila como el aliado número uno de los CMO.

Por otra parte se integra con herramientas como beyond sales, realizando avances significativos hasta convertir el proceso de venta en una experiencia interactiva tanto para el profesional de las ventas como para el cliente.

Las herramientas CRM como beyond up ® no solo tienen la función de controlar la gestión comercial. También analizan toda la información que ha sido recopilada durante el proceso, generando informes objetivos de ventas, informes dinámicos (evolución de la empresa) y de las campañas de mailing, visitas o llamadas.

Todas estas funciones se detallan en este artículo sobre las características de un sistema CRM analítico, cuyo propósito es darle un impulso a la actividad comercial, automatizar los procesos o visualizar cómo el negocio evoluciona.

¿Cómo se consigue?

Se consigue por medio de las distintas funcionalidades que tiene la herramienta CRM analítico, siempre que este sistema esté adaptado a la gestión comercial de la empresa, mientras permite analizar todos los datos al instante.

Para impulsar una mayor cantidad de ventas, el CRM cuenta con una aplicación de gestión comercial que informa a cada miembro de la fuerza de ventas de los contactos que se encuentran en la agenda para el día, marca la ruta a seguir desde la oficina, informa por medio de un mapa donde están los clientes potenciales de la zona, permitiendo así aprovechar el tiempo para cerrar ventas y comprobar si los clientes están satisfechos.

Pero los beneficios de esta herramienta van mucho más allá, lo que a fin de cuentas la hace tan versátil como productiv. Y lo mejor de todo es que permite que el vendedor trabaje de manera organizada, generando una excelente imagen en los clientes, rentabilizando su tiempo y cerrando más ventas.

La digitalización de las ventas también aporta muchos beneficios a los miembros del equipo de ventas, al cliente y a la empresa, ya que por medio de la herramienta beyond sales incorporada a la estrategia CRM, es posible hacer cierres de ventas incluso en la primera visita por medio de la firma biométrica.

El análisis de los datos es fundamental, de hecho de nada sirve recopilar una gran cantidad de información sobre las actividades de los clientes si no se realiza un análisis de calidad de esos datos que a fin de cuentas es lo que hace efectivo al sistema CRM.

De allí la importancia de que toda la información esté almacenada en un solo lugar, ya que así se puede hacer los análisis en tiempo real, tomando las decisiones en consecuencia.