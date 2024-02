Ben Clark desglosa 'Demonios' con Fernando Trujillo en Algeciras

Premio Hiperión (2006), VII Premio Nacional Poesía Joven Félix Grande, XXX Premio Loewe en 2017. Ben Clark ha hablado sobre poesía, sobre su último poemario Demonios, y sobre literatura con el profesor universitario Fernando Trujillo en la sede algecireña de la librería Bahía de Letras, "en una tarde de lluvia de tantas cosas", en palabras de Trujillo.

Clark es reconocido como uno de los mejores poetas de la emoción. Es también editor (Isla Elefante), patrono de la Fundación Antonio Gala, autor de un poema que se hizo viral desde 2011, año de su publicación en una obra colectiva. Lo hizo viral en redes sociales hasta perder el rastro de su autor y quedar solo en sus versos. Tuvo 250.000 derivaciones, entre las que su autoría se llegó a atribuir a Mario Benedetti o se enunció como un proverbio chino. Incluso terminó en ensayo de un catedrático de la Universidad de Salamanca que desgranó el fenómeno sucedido con el famoso poema, titulado “El fin último de la (mala) poesía”: “Tú lees porque piensas que te escribo. / Eso es algo entendible. // Yo escribo porque pienso que me lees. / Y eso es algo terrible”.

Demonios son, en palabras de su autor, “voces interiores, no son demonios malignos. Hay un componente elegíaco, que son las voces que nos componen". En la obra hay reflejo de ausencias porque "el libro está escrito en los últimos cinco años, que han coincidido con la pérdida de algunos amigos". Entre ellos está el dedicado a Belén Bermejo, que fue editora de Espasa Poesía y amiga del poeta: “Dicen que habrá tormenta. ¡Yo no sé! / Por si acaso, no traigo más que un libro / con el que guarecerme, / por si el agua diluye este dolor, /por si lo que diluvia es la alegría”.

Demonios recoge reflexiones sobre otros temas, como la tecnología y la manera en la que nos relacionamos con ella. Así ocurre, por ejemplo, en “Padre busca su casa en Google Maps”. Ausencias y tecnología se unen en el poema dedicado a su amigo malagueño Pablo Aranda, también fallecido.

Ben Clark ilustra el encuentro con poemas de otras dos de sus obras, Armisticio y Poesía Celeste. Fuera de la librería ya no llueve, pese al día tan inquietante que ha transcurrido, ni tan siquiera sopla ya el viento con tanta fuerza.