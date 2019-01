Landaluce reclama que se trabaje ya en los proyectos de la doble vía de tren

La mejora futura de la línea Algeciras-Bobadilla tiene que empezar a trabajarse ahora, sin esperar a que la renovación actual se vea sobrepasada por la demanda. Esa es la idea que transmitió ayer el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, después de que el día anterior el comisionado del Corredor Mediterráneo, Josep Vicent Boira, explicase que el Ministerio de Fomento no tiene entre sus planes afrontar la construcción de una doble plataforma en el tramo ferroviario Algeciras-Bobadilla para permitir el paso simultáneo de trenes en ambos sentidos. Solo lo hará en el momento en que se demuestre que la vía que actualmente está en construcción, cuya puesta en marcha está prevista para 2021, esté “en proceso de saturación”.

José Ignacio Landaluce subrayó la importancia de acompasar la ejecución de la renovación de la superestructura y la electrificación de la red ferroviaria actual de la Algeciras-Bobadilla con la redacción de los proyectos que son igualmente necesarios y que deben ejecutarse con posterioridad a esta fecha. Entre ellos, destacó la variante del tramo Ronda-Bobadilla, “cuya tramitación ambiental debe continuar el Ministerio de Transición Ecológica, de forma que pueda licitarse la redacción del proyecto a la mayor brevedad posible y este pueda ejecutarse en los primeros años de la próxima década”.

También se incluye en esa demanda el futuro proyecto de doble vía, pues “todos somos conscientes de que el puerto de Algeciras absorberá toda la capacidad posible del ferrocarril y lo convertirá en actividad económica y empleo no solo en nuestra ciudad, sino en el conjunto de nuestro país”.

El regidor insistió en que “hablar del Corredor Mediterráneo y del Corredor Atlántico es hablar de futuro, por lo que, concluido un proyecto, debemos tener el siguiente preparado para seguir avanzando y ampliando las posibilidades logísticas de nuestra tierra; no podemos esperar a que las redes no den más de sí como nos pasa ahora, sino que debemos ir siempre un paso por delante. Aceptamos la racionalidad inversora a la que se nos llama desde el Gobierno para no llegar a tener una infraestructura que no se va a utilizar como pasa con los aeropuertos sin aviones, lo que no aceptamos es que se nos llame a ello desde donde reclaman ya una sexta vía. Le urgimos a no lastrar el futuro de Algeciras para que no acabemos teniendo un puerto sin barcos”.

“Hoy la Algeciras-Bobadilla tiene una capacidad de 28 surcos y con las actuaciones previstas hasta 2020 esta se debería duplicar hasta los 56 trenes diarios, aunque esta cifra contraste con la información aportada ayer por el comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo, cuestión que debería aclararse. Pero en cualquier caso, este es un primer paso de un camino de continuas mejoras”, concluyó.