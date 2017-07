Dicho de gallegos "pasó el día, pasó la romería". Curioso, los gallegos son soñadores y realistas al mismo tiempo. Los de ciudad tienen muchas volutas y recovecos. Son los de las preguntas y los vericuetos. Pero no quería yo hablar de psicología sino de historia. En el sentido de la crónica. O sea, lo de ayer. El recuerdo de ayer del ayer de hace 20 años. No tiene razón el tango, veinte años son muchísimo. Tanto que algunos no habían nacido, otros tenían entre cero y quince, o sea, un recuerdo vago. Y muchos que derramaron amargas lágrimas han muerto ya. El recuerdo de cuando ETA asesinó a un chico de Ermua, concejal de su ayuntamiento por el Partido Popular. Se llamaba Miguel Ángel Blanco y socialistas, comunistas y Podemos (en San Fernando los andalucistas se abstuvieron) se han opuesto. A que una calle de la ciudad se rotule con su nombre, el nombre del hombre que paró la historia, sacó a todos de sus casas, hastiados, desesperados y furiosos; y con su muerte se enfrentó a ETA y la venció. Con su muerte cruel, atroz, despiadada. En las pupilas las imágenes repetidas de un joven sentado en un pleno, con apariencia nerviosa e inquieta, y una camilla en donde estaba a punto de expirar. La moción del PP en Jerez, Cádiz, Bilbao y San Fernando, que sepamos, no ha triunfado. Por razones idénticas y distintas, quiero pensar. Como decir que los fusilados del cuadro de Goya el dos de mayo en Madrid hubieran sido los que desengancharon los caballos de la carroza real que transportaba al Palacio de Oriente al Rey Fernando VII, un día gritando viva la libertad y poco tiempo más tarde gritando vivan las cadenas.

Pasó el día, pasó la romería. No tendrán el nombre de Miguel Ángel Blanco una calle de San Fernando, ni de Jerez, ni de Cádiz. Ni de Bilbao. Han visto detrás de la iniciativa todo lo supuestamente torvo, envenenado del Partido Popular. Una acusación de necropolítica subyacente. Estamos así. Cada día más esquivos unos de otros, desconfiados, recelosos, opuestos. Una gran parte de mi vida la gente demonizaba a la izquierda -los rojos- y ahora se demoniza a la derecha, y todo lo que pueda venir de la derecha, aunque sea poner una calle a Miguel Ángel Blanco al cumplirse el vigésimo aniversario de su muerte que nos llenó de espanto. Repugnante que se haga eso con compatriotas nuestros, se abra un foso y se profundice. No es no, ¿qué parte del no usted no entiende, partido popular? ¿Qué podemos hacer para que esa maldición bíblica no nos consuma? ¿Llegamos tarde de nuevo?