Paseando a los GAL

Que la senadora de ERC Mirella Cortés haya acusado -y en el Senado, no en una tasca tras una inmoderada ingesta de copas- al presidente del Gobierno de ser "el señor X" que dirige "un GAL sin violencia física" contra los dirigentes de Cataluña para "destruir el pluralismo ideológico y las instituciones básicas catalanas", es algo que va mucho más allá del disparate. No me ofende esta señora -ni su causa, que me importa un pimiento- porque yo sea un patriota que se tome sofocones con la unidad de España, que ni lo soy ni dejo de serlo: los andaluces somos españoles con tan despreocupada naturalidad que nos resulta incomprensible que para otros suponga un conflicto ser español y catalán. Tampoco me quita el sueño que Cataluña se vaya, se quede, se hunda en el Mediterráneo como una nueva Atlántida o se vaya como una isla flotante camino de Ítaca mientras Lluís Llach canta a Kavafis. Lo que me importa, y mucho, es el respeto a la Constitución y las leyes que garantizan nuestra vida democrática, y a las instituciones estatales que nos representan a todos. Por eso creo que no deben tolerarse ni el chantaje catalán ni estas groseras mentiras.

Le gusta a la extrema izquierda sacar de paseo a los GAL. Pablo Iglesias lanzó la cal viva sobre González y el PSOE (pese a lo que el servil Sánchez sigue queriendo unirse a ellos). Y ahora la senadora de ERC compara a Rajoy con el señor X y la aplicación de las leyes con el terrorismo de estado. Eso sí, como muchas luces no debe tener ha creado la insólita figura del "GAL sin violencia física", lo que equivaldría a un nazismo sin antisemitismo o un nacionalismo radical con inteligencia, es decir, una contradicción en términos, un absurdo.

Que una señora o un partido desbarren entra dentro de la lógica de las cosas. No hay nada de qué sorprenderse. Lo que sorprende y preocupa es que tantos ciudadanos les voten. Concretamente 629.294 para el Congreso de los Diputados (la segunda fuerza más votada en Cataluña, siendo la primera la de EnComùPodem: ¡viva el seny!) y 1.609.771 para la Generalitat, integrada en esa mezcla imposible de agua de derechas (CDC y DC) y aceite de extrema izquierda (ERC) con burbujitas supuestamente socialdemócratas (Moviment d'Esquerres) que se llama, como si fuera una canción de Sonrisas y lágrimas, Juntos por el Sí. Solemos señalar a los políticos olvidando la responsabilidad de quienes les votan para que hagan y digan lo que dicen y hacen.