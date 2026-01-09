Gran Sur en La Línea regala más de 2.300 euros este enero: así puedes ganar tarjetas Carrefour y premios digitales

El centro comercial Gran Sur, en La Línea de la Concepción, durante las fiestas de Navidad.

Apenas estrenado el 2026, muchas familias ya sienten el peso de la temida cuesta de enero. Pero el centro comercial Gran Sur, en La Línea de la Concepción, tiene una propuesta para hacer más llevadero este mes: su nueva campaña La cuesta no cuesta, que arranca este viernes con regalos inmediatos y un atractivo sorteo digital.

La iniciativa, que se desarrollará durante las próximas dos semanas, combina una acción presencial en el propio centro con un juego online que promete premios por valor de 2.000 euros. Una estrategia con la que Gran Sur busca no solo incentivar las compras, sino también ofrecer un respiro económico real a sus visitantes.

Más de 300 euros en tarjetas regalo este fin de semana

La primera fase de la promoción arranca este viernes 9 de enero y se extenderá hasta el sábado 10. Durante estos dos días, el centro comercial repartirá más de 300 euros en tarjetas regalo para el hipermercado Carrefour, que los clientes podrán ganar de forma instantánea.

El mecanismo es sencillo: basta con realizar una compra mínima de 20 euros en cualquier establecimiento de Gran Sur y acudir al stand promocional instalado para la ocasión. Allí, presentando el ticket de compra y rellenando un formulario con sus datos, los participantes conocerán al momento si han resultado ganadores.

Los horarios habilitados son de 16:30 a 20:30 el viernes, y de 12:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 el sábado. Cada persona podrá probar suerte una vez al día, aunque los tickets válidos pueden corresponder a cualquier compra realizada durante todo el periodo promocional.

Un juego digital con 2.000 euros en premios

Pero la campaña no se queda solo en lo presencial. Desde este viernes y hasta el 25 de enero, Gran Sur pone en marcha una acción digital conjunta con otros centros comerciales, accesible a través de su página web.

El juego consiste en rellenar un formulario y elegir entre distintos regalos que aparecen en pantalla, navegando hasta seleccionar el que más guste. Entre todos los participantes, se sortearán cuatro premios que suman un total de 2.000 euros. Los ganadores, que se elegirán al azar, recibirán exactamente el regalo que hayan seleccionado durante su participación.

Esta doble vertiente —física y digital— permite que tanto los visitantes habituales del centro como aquellos que prefieren participar desde casa tengan su oportunidad de ganar.

Gran Sur lanza la campaña ‘La cuesta no cuesta’ para aliviar el inicio de año a sus clientes.

"Queremos estar cerca de nuestros clientes"

Sandra Fernández Garrido, gerente del centro comercial Gran Sur, explica la filosofía detrás de esta iniciativa: "Con esta campaña queremos estar cerca de nuestros clientes en un momento especialmente sensible del año, ofreciéndoles una experiencia divertida y la oportunidad de obtener un ahorro real en sus compras".

Fernández Garrido añade que "Gran Sur continúa apostando por acciones que dinamicen el centro y refuercen su compromiso con la ciudad y con quienes nos visitan a diario, combinando iniciativas presenciales y digitales para llegar a todos los públicos".

La campaña La cuesta no cuesta se suma así a las estrategias de dinamización comercial con las que Gran Sur busca mantener su posición como referente del comercio en La Línea, apostando por la cercanía con sus clientes en un momento en el que el ahorro es una prioridad para muchas familias.

Con premios instantáneos este fin de semana y un sorteo digital activo durante más de dos semanas, enero promete ser un mes con más alegrías de lo habitual para los clientes de Gran Sur.