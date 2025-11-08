La actuación de Arcángel pone "la piel de gallina" a Juanma Moreno y a todo el Congreso del PP andaluz

"Qué bonito, maestro", afirma el presidente de la Junta, Juanma Moreno, presente en el plenario del 17 Congreso del PP de Andalucía en Sevilla

El cantaor flamenco Francisco José Arcángel Ramos, conocido como Arcángel, ha deleitado este sábado con su cante a los presentes en el plenario del 17 Congreso del PP de Andalucía que se celebra este fin de semana en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes). "Qué bonito, maestro. Nos ha puesto la piel de gallina", ha publicado en X el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Aunque no estaba en el guión, Arcángel, por "petición popular" se ha unido al grupo Radio Soul -encargado de amenizar el congreso con sus interpretaciones de clásicos de la música, dando su toque 'soul'- para cantar en solitario, apoyado por el teclista Álvaro Gandul.

Previamente, Arcángel ha participado en la ponencia social del congreso del PP-A sobre 'Andalucía, el arte de convivir', donde ha hablado sobre la importancia de la música andaluza, como el flamenco, y lo fundamental que es que las nuevas generaciones lo conozcan.

"A mí me parece fantástico, lógicamente como fuente de conocimiento y como cultura general, que los niños sepan quién es Michael Jackson, Beethoven y Rosalía, pero no es menos importante que sepan quién es Paco Toronjo y la Niña de los Peines", una frase de Arcángel que ha provocado los aplausos del plenario.

La actuación de Arcángel ha sido seguida en directo desde el plenario por el candidato a la reelección como líder del PP-A y presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; por el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, y por el secretario general del PP, Miguel Tellado, entre otros.