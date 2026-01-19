Nueva oportunidad para 'El precio justo' en Telecinco: Todos a jugar con Carlos Sobera

Carlos Sobera estará acompañado en 'El precio justo' de Tania Medina, exconcursante de 'La isla de las tentaciones'.

El precio justo, uno de los concursos más reconocibles y recordados de la historia de la televisión, vuelve a la sobremesa de Telecinco con nuevas entregas que actualizan el formato sin renunciar a los elementos que lo han definido desde sus orígenes: juegos icónicos, una divertida y adictiva mecánica basada en el cálculo y la intuición y una dinámica que invita al espectador a jugar desde casa, a empatizar con los concursantes y acompañarlos en cada decisión.

A partir de este lunes 19 de enero a las 13:45 horas, el concurso regresa de nuevo con Carlos Sobera al frente, junto a Tania Medina, en una nueva etapa que incorpora pruebas y un ritmo más ágil. El precio justo competirá directamente con La ruleta de la suerte, el concurso líder de la sobremesa que cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en Antena 3.

Producido en colaboración con Fremantle España, El precio justo apuesta en su nueva andadura por un desarrollo más fluido y dinámico del concurso, sin speaker en directo y unificando las diversas etapas del juego en dos partes bien diferenciadas.

Al contrario que en otros formatos, el público del plató está compuesto por personas procedentes de pueblos y asociaciones, sin pasar previamente por un casting. Todos son participantes potenciales y ninguno sabe de antemano quién va a concursar, lo que garantiza reacciones espontáneas desde el primer minuto.

Estrenado en Estados Unidos en 1956, El precio justo es el concurso más longevo de la historia de la televisión. En la actualidad, continúa en emisión en la CBS.