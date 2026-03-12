El Parlamento Europeo frena el escáner masivo de mensajes privados y abre una batalla final por la privacidad digital

El hemiciclo de Estrasburgo acaba de dibujar una línea en la arena. Con una mayoría ajustada pero suficiente, el Parlamento Europeo ha aprobado una enmienda que prohíbe el escáner indiscriminado de las comunicaciones privadas en Europa -correos, mensajes de WhatsApp, conversaciones cifradas- y exige que cualquier vigilancia de ese tipo esté respaldada por una orden judicial individualizada y una sospecha fundada de delito.

Es una victoria con fecha de caducidad incierta: las negociaciones con el Consejo y la Comisión empezarán prácticamente de inmediato, y la presión para mantener vivo algún modelo de escaneo masivo no cederá sin pelea.

La votación pone fin -provisionalmente- a casi cuatro años de una de las controversias más encendidas en la historia de la regulación digital europea.

El expediente conocido como Chat Control comenzó en 2021 como una norma de emergencia y bienintencionada: permitir que plataformas como Meta detectaran de forma voluntaria imágenes de abuso sexual infantil en sus sistemas. Nadie discute el objetivo. El problema, como suele ocurrir con las arquitecturas de vigilancia, fue la escala y el método.

Qué dice la norma que acaba de salir del Parlamento

La enmienda aprobada -impulsada por la eurodiputada Markéta Gregorová, del Partido Pirata, dentro del grupo de los Verdes- establece que el escaneo de mensajes privados solo podrá producirse cuando una autoridad judicial competente haya identificado a un usuario o grupo concreto como objeto de sospecha razonable vinculada a abusos sexuales a menores.

Nada de rastrear conversaciones al vuelo, en tiempo real, a millones de usuarios sin que nadie haya hecho nada.

El texto aprobado incorpora además una salvaguarda técnica relevante: las comunicaciones protegidas por cifrado extremo a extremo -el estándar que utilizan aplicaciones como Signal, WhatsApp o iMessage- quedan explícitamente fuera del alcance de estas medidas.

Es un detalle que no es menor: durante meses, el debate técnico giró en torno a si era posible escudriñar el interior de conversaciones cifradas sin romper de facto esa protección. La respuesta de los ingenieros fue unánime: no lo es. El Parlamento ha tomado nota.

Por qué importa esta votación más allá del abuso infantil

Aquí es donde conviene separar el debate legítimo del ruido. Nadie en el hemiciclo -ni los eurodiputados que apoyaron la enmienda ni los expertos en privacidad que llevan años alertando sobre el Chat Control- defiende la impunidad de quienes producen o distribuyen material de abuso sexual a menores.

El desacuerdo es de naturaleza técnica, jurídica y filosófica: ¿es eficaz el escaneo masivo? ¿Es compatible con la Carta de Derechos Fundamentales de la UE? ¿Quién paga los costes de un sistema que genera, por su propio diseño, un torrente de falsos positivos?

Los datos que maneja la Comisión Europea en su propio informe de evaluación no invitan al optimismo sobre el modelo vigente.

Aproximadamente el 99% de los informes de contenido sospechoso enviados a las policías europeas proceden de una sola empresa: Meta.

No de los cuerpos de seguridad nacionales, no de sistemas coordinados de inteligencia -de los servidores de una corporación privada estadounidense actuando, en la práctica, como auxiliar policial sin supervisión europea efectiva.

El dato más llamativo lo aporta el Bundeskriminalamt alemán, la policía criminal federal: de los cerca de 300.000 chats denunciados cada año en la UE, casi la mitad -un 48%- son falsos positivos, conversaciones inocentes atrapadas en la red por algoritmos incapaces de distinguir el contexto.

Ese aluvión de información espuria colapsa las unidades policiales especializadas, que dedican recursos humanos escasos a descartar el ruido antes de poder perseguir las señales reales.

A ello se suma un efecto que debería alarmar a los defensores del modelo de escaneo indiscriminado: desde 2022, el número de denuncias ha caído un 50% precisamente porque las plataformas están adoptando el cifrado de extremo a extremo. El sistema de vigilancia masiva, en otras palabras, es víctima de su propio fracaso técnico: cuanto más se extiende el cifrado -que protege a toda la ciudadanía- menos operativo resulta el escáner.

El lobby que nadie presentó como tal

Antes de la votación, los eurodiputados recibieron una oleada de presiones procedentes de dos frentes aparentemente distintos: asociaciones de la industria tecnológica y determinadas organizaciones de defensa de la infancia.

El mensaje era uniforme: sin el Chat Control, Europa quedará ciega ante los depredadores en línea. El argumento del vacío legal circuló con insistencia en los pasillos del Parlamento.

Lo que ese argumento omitía, y que grupos de presión en favor de los derechos digitales se encargaron de documentar, es que detrás de parte de esa campaña hay intereses económicos muy concretos.

La organización estadounidense Thorn -que vende precisamente el software de escaneo que el Chat Control hubiera convertido en obligatorio en toda Europa- destina cientos de miles de euros anuales a actividades de lobbismo en Bruselas. No es una acusación, es un dato registrado en el Registro de Transparencia de la UE. La frontera entre la defensa del interés público y la promoción de un modelo de negocio se volvió, en este caso, difícil de trazar.

Lo que viene ahora: un trílogo sin garantías

La votación del Parlamento no es el final del camino, sino el arranque de la fase más determinante. A partir de ahora, los representantes del Parlamento, el Consejo de la UE y la Comisión Europea se sientan a negociar en el conocido como proceso de trílogo. Y el terreno no es llano.

El Consejo -donde están representados los gobiernos de los Estados miembros- ha rechazado sistemáticamente cualquier limitación al escaneo masivo. Con la excepción de Italia, el resto de los socios europeos ha defendido hasta ahora posiciones más próximas a las de la Comisión, que lleva años impulsando una regulación permanente del Chat Control mucho más invasiva que lo que el Parlamento acaba de aprobar.

El tiempo apremia: la norma provisional que autorizaba el escaneo voluntario expiraba el 3 de abril. Sin un acuerdo, las plataformas operarán en un limbo jurídico que nadie -ni los defensores de la privacidad ni los partidarios de la vigilancia- considera deseable.

El cifrado como derecho, no como coartada

Hay un debate de fondo que esta votación obliga a afrontar con mayor seriedad de la que ha tenido hasta ahora en los círculos políticos europeos.

El cifrado de extremo a extremo no es una tecnología neutral sobre la que se pueda legislar en cualquier dirección sin consecuencias. Es la infraestructura que protege las comunicaciones de periodistas, activistas, víctimas de violencia doméstica, disidentes en regímenes autoritarios y, sí, también la de los ciudadanos corrientes que no tienen nada que ocultar pero que, razonablemente, prefieren que sus conversaciones íntimas no pasen por ningún filtro algorítmico.

Quebrar ese cifrado -o instalar mecanismos de acceso excepcional, que es exactamente lo que el escaneo del lado del cliente implica- no es una opción técnica neutral: es crear una vulnerabilidad sistémica que cualquier actor, estatal o criminal, podría aprovechar. La comunidad de criptógrafos lo ha explicado con una claridad que los políticos han preferido no escuchar durante demasiado tiempo.

El voto de Estrasburgo no resuelve el problema -los abusos sexuales a menores en línea son una realidad que exige respuestas eficaces, no simbólicas-, pero sí rechaza una solución que prometía resolver el crimen a costa de convertir a cada ciudadano europeo en sospechoso por defecto. No es un resultado menor. Es, al menos, un punto de partida honesto.