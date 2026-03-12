Muere un hombre tiroteado desde la calle cuando estaba en el balcón de su casa en Alicante

El edificio de Alicante en el que un hombre murió en un balcón al recibir un disparo desde la calle.

Un hombre de 59 años murió en la noche del miércoles al recibir un impacto de bala cuando se hallaba en el balcón de su casa en un barrio del centro de la ciudad de Alicante, según han informado fuentes del caso.

El suceso ocurrió en torno a las 22:00 en el número 23 de la calle Enrique Monsonis, en el barrio de Carolinas Altas, junto al Bulevar del Pla, donde la víctima, de nacionalidad colombiana, fue tiroteada desde la calle en circunstancias que investiga la Policía Nacional, sin detenciones por el momento.

La víctima mortal se hallaba asomada al balcón de una primera altura cuando recibió el impacto en un órgano vital y se desconoce si era el objetivo del disparo o si le llegó por accidente al ser "una bala perdida" dentro de un tiroteo donde se han constatado siete detonaciones.

En todo caso, la Policía Nacional continúa investigando lo ocurrido sin descartar ninguna hipótesis y ha indicado en un comunicado de prensa que no ofrecerá más información por el momento para evitar perjudicar las pesquisas.

Cuando los servicios de emergencias llegaron al domicilio, el tiroteado aún estaba con vida y los sanitarios del SAMU trataron de efectuar las labores de reanimación aunque sin éxito, por lo que no llegó a ser trasladado. El cadáver se encuentra en el Instituto de Medicina Legal de la ciudad donde se le realizará la autopsia.

En las inmediaciones de la vivienda y sobre la misma hora ardió un vehículo, concretamente a unos 300 metros, en el pasaje de Benferri, aunque no se ha confirmado si ese incidente está relacionado con el homicidio.

La Policía Nacional activó desde un primer momento el protocolo de delitos violentos y agentes de Policía Científica y de la Policía Judicial se encargaron de la inspección ocular y de la investigación posterior.