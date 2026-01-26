Incidir en el estilo de vida es esencial en el abordaje de la depresión

El American College of Lifestyle Medicine (ACLM) ha publicado un nuevo documento de consenso de expertos que refuerza el papel de las intervenciones sobre el estilo de vida como herramientas clave en el tratamiento y la prevención del trastorno depresivo mayor, una de las enfermedades mentales más prevalentes a escala global. El posicionamiento, revisado por pares, aparece en la revista American Journal of Lifestyle Medicine. “A pesar de la creciente evidencia científica, las intervenciones en el estilo de vida siguen siendo infrautilizadas en la atención de la salud mental”, afirma en un comunicado Gia Merlo, profesora clínica de psiquiatría en la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York y autora principal de la publicación.

Entre sus conclusiones, el consenso subraya que intervenciones como una alimentación saludable, la actividad física regular, un sueño reparador, la gestión del estrés, el fortalecimiento de los vínculos sociales y la evitación de sustancias de riesgo deben considerarse componentes integrales de la atención a la depresión. En el caso de los pacientes con depresión leve, los expertos coinciden en que el ejercicio físico puede emplearse incluso como terapia primaria, mientras que en otros casos estas medidas actúan como apoyo a la psicoterapia y al tratamiento farmacológico. En el ámbito nutricional, se priorizan los patrones dietéticos basados en alimentos integrales y de predominio vegetal, y se desaconsejan dietas cetogénicas o muy bajas en carbohidratos por falta de evidencia y posibles riesgos. El documento recoge el acuerdo alcanzado por profesionales de doce especialidades, como psiquiatría, atención primaria, cardiología, salud conductual u obstetricia.