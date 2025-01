William Christie cumple 80 años

BILL & FRIENDS

SIEUR DEMACHY (fl. 1675-1700) · Prélude en la majeur (Pièces de viole, 1685)

JEAN LACQUEMANT, dit DUBUISSON (ca. 1622/23-ca. 1680/81) · Sarabande et Variation en la majeur (Manuscrit de Cracovie)

MARC-ANTOINE CHARPENTIER (1643-1704) · Sans frayeur dans ce bois H. 467

FRANÇOIS COUPERIN (1668-1733) · Musette de Choisy - Musette de Taverny (Pièces de clavecin, Livre 3, 1722 - Quinzième Ordre en la)

JEAN LACQUEMANT, dit DUBUISSON · Prélude en sol majeur (Manuscrit de Cracovie)

SIEUR DEMACHY · Gavotte en rondeau en sol majeur (Pièces de viole, 1685)

ANONYME · Non, non, je n'irai plus au bois seulette (Brunettes, Livre II, 1704)

JEAN LACQUEMANT, dit DUBUISSON · Prélude en ré mineur (I) (Manuscrit de Cracovie)

JEAN-BAPTISTE SENAILLÉ (1687-1730) · Sonate pour violon et basse continue en ré mineur (Premier livre de sonates à violon seul avec la basse continue, 1710 - n° 1) · Sonate pour violon et basse continue en do majeur (Troisième livre de sonates à violon seul avec la basse, 1716 - n° 8) · I. Preludio. Largo

HENRY PURCELL (1659-1695) Trumpet Tune en do majeur ZT 698

GEORGE FRIDERIC HANDEL (1685-1759) · Suite pour deux clavecins en do mineur HWV 446 · I. Allemande

JEAN LACQUEMANT, dit DUBUISSON · Prélude en sol mineur (I) (Manuscrit de Cracovie)

ANONYME · J’avais cru qu’en vous aimant (Brunettes, Livre I, 1703)

JEAN LACQUEMANT, dit DUBUISSON · Prélude en ré mineur (II) (Manuscrit de Cracovie)

NICOLAS HOTMAN (ca. 1610/14-1663) · Ballet en ré mineur (Manuscrit de Cracovie)

ÉLISABETH JACQUET DE LA GUERRE (1665-1729) · Sonate pour violon et basse continue en ré mineur (Six sonates pour le violon et pour le clavecin, 1707 - n° 1)

SIEUR DE SAINTE-COLOMBE (ca. 1640-ca. 1700) · Prélude en ré mineur (Manuscrit de Tournus)

NICOLAS HOTMAN · Allemande en ré mineur (Manuscrit de Cracovie)

JEAN-PHILIPPE RAMEAU (1683-1764) · Les Tendres Plaintes (Pièces de clavecin, 1724)

JEAN LACQUEMANT, dit DUBUISSON · Prélude en sol mineur (II) (Manuscrit de Cracovie) · Sarabande en sol mineur (Manuscrit de Cracovie)

ANONYME · Sur cette charmante rive (Brunettes, Livre III, 1711)

HENRY PURCELL · Ground en do mineur ZD 221 · Trumpet Tune, called The Cibell en do majeur ZT 678

MARIN MARAIS (1656-1728) · Suite n° 1 en la mineur (extraits) (Pièces de viole, Livre 5, 1725) · Prélude en harpègement · Petit caprice · Menuet - Double

William Christie, clave

Justin Taylor, clave; Myriam Rignol, viola da gamba; Thomas Dunford, tiorba; Théotime Langlois de Swarte y Emmanuel Resche-Caserta, violines; Gwendoline Blondeel, soprano; Juliette Mey, mezzosoprano

Harmonia Mundi