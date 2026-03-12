Miles de reproducciones respaldan el desembarco de la última canción de la artista linense

La artista linense Erika Leiva ha irrumpido con fuerza en las plataformas musicales con su nueva obra, Neón, que sólo en los dos primeros días superó las 16.000 reproducciones.

“Espero compartáis y le deis mucho cariño. ¡Os quiero !”, reclama Erika Leiva en sus redes sociales en una llamada dirigida a todos sus seguidores, pero muy especialmente a sus paisanos de La Línea, donde son legión.

La cantante linense, como es habitual cada año, tiene ante sí un apretado programa de actuaciones por toda la comunidad Andaluza.