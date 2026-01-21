El pintoresco deporte olímpico de la princesa de Gales, recuperada del cáncer

La princesa de Gales, Kate Middleton, ha demostrado que está en forma y ha mostrado su espíritu deportivo y su cercanía con el público durante la visita oficial a Escocia. Junto a su marido, el príncipe Guilermo, ha visitado la National Curling Academy en la localidad de Stirling, cerca de Falkirk, donde participaron en una sesión práctica de curling con atletas de los equipos olímpicos y paralímpicos británicos, preparándose para los Juegos de Milán-Cortina que se celebrarán entre febrero y marzo.

Hace un año que se anunciaban que la enfermedad estaba "en remisión". Catalina, recuperada del cáncer que se le detectó hace dos años, saltó a la pista este martes con entusiasmo. Vestida con un abrigo tartán azul y botas planas, se lanzó al hielo sin reservas para probar con el curling. Sus primeros intentos incluyeron algún resbalón que la dejaron en el suelo y que provocó risas y aplausos entre los presente. Rápidamente se adaptó y terminó venciendo a su esposo en la competición de curling entre ambos equipos. En el vídeo está un amplio resumen de esta visita:

Medios británicos como Daily Mail y The Sun destacan el buen ánimo de la pareja tras teantos meses de preocupaciones personales y se vivió un divertido momento con esta visitar. Bruce Mouat, el capitán del equipo masculino de curling, campeón mundial de esta pintoresca disciplina, describióla visita como algo feliz y elogió la disposición de los príncipes, con el respaldo a los deportes de invierno, que no tienen tanta tradición en el Reino Unido: "Fue genial que vinieran a desearnos suerte para el mes que nos espera; fueron encantadores", ha destacado el campeón británico. Jen Dodds, medallista olímpica en dobles mixtos, también participó en la guía de la pareja que se afanó en mejorar su práctica en el lanzamiento de la piedra pulida.

Kate, recuperada espontánea, vuelve a ser la princesa cercana y animosa que siempre ha sido y que con la experiencia de la enfermedad se vio obligada a ser más reservada. Esta visita llega poco después de su 44º cumpleaños, que celebró en la intimidad familiar el pasado 9 de enero. En el reaturante The Funghi Club, en la localidad de Hungerford, estuvo acompañada solo por su madre, Carole Middleton, y su hermana Pippa. También en esta visita privada mostró su lado más extrovertido, tal como destacaron los responsables del local que visitó.