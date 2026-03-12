El Gobierno aprobará medidas fiscales para el campo y el transporte por carretera

El Gobierno ya prepara un paquete de medidas que incluye rebajas fiscales para contener el precio de la electricidad, mientras que continúa estudiando cómo abaratar los costes de los carburantes, con especial atención a los sectores más afectados, que son el campo y el transporte.

Así lo ha detallado este jueves el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en una conferencia de prensa tras la reunión del equipo económico del Gobierno con la patronal CEOE-Cepyme y los sindicatos UGT y CCOO, para abordar las medidas con las quehacer frente al impacto económico de la guerra de Irán.

Cuerpo ha insistido en que la reunión ha sido "muy productiva" y ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad, ya que la situación está "lejos" de la que generó la guerra en Ucrania; y de "prudencia y cautela", porque el impacto final en los precios va a depender de la duración del conflicto y por el momento no hay "información fidedigna".