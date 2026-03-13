José Antonio Rueda: «Estamos de nuevo encima de la moto y con muchas ganas de competir»

El campeón del mundo de Moto3 y actual piloto de Moto2, José Antonio Rueda, ha explicado que se encuentra ya recuperado de la lesión sufrida tras su accidente del pasado año y que afronta con ilusión su nueva etapa en la categoría intermedia del Campeonato del Mundo.

El piloto de Los Palacios y Villafranca ha reconocido que su recuperación no ha sido sencilla, ya que el proceso ha resultado “difícil”, aunque ha destacado que ya está nuevamente subido a la moto y con muchas ganas de competir después de varios meses marcados por la rehabilitación.

Rueda también ha señalado que su vida cotidiana en su localidad sevillana apenas ha cambiado tras proclamarse campeón del mundo. Según ha indicado, sigue llevando el mismo ritmo de siempre junto a su entorno habitual y no percibe diferencias en su día a día. En ese sentido, ha subrayado el papel fundamental de su familia y sus amigos, a quienes ha agradecido el apoyo constante desde que comenzó a perseguir su sueño de llegar al Mundial.

Sobre su trayectoria dentro del proyecto deportivo de Estrella Galicia 0,0, el piloto andaluz ha valorado de forma muy positiva el respaldo recibido desde sus primeros pasos en el motociclismo. Ha explicado que el camino recorrido junto a la estructura ha sido muy bonito y que siempre estará agradecido por todo lo que le han ayudado durante su formación deportiva y personal.

En relación con su estreno en Moto2 durante el Gran Premio de Tailandia, disputado en el circuito de Buriram, Rueda ha admitido que el salto de categoría implica numerosos cambios técnicos y de pilotaje.

De cara al resto de la temporada, y especialmente al próximo Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de Brasil, previsto para el 22 de marzo, Rueda prefiere mostrarse prudente y centrarse en su proceso de adaptación a Moto2.

Pregunta.¿En Tailandia volvió usted a la competición tras el grave accidente del pasado año. ¿Cómo ha sido su evolución desde entonces?

Respuesta.Me encuentro bastante bien. La verdad es que ha sido, cuanto menos, ‘difícil’, pero ya estamos de nuevo encima de la moto y con muchas ganas de competir.

P.¿Ha cambiado en algo su vida en Los Palacios y Villafranca (Sevilla) como campeón del mundo?

R.Lo cierto es que no, sigo haciendo las cosas de siempre con la gente de siempre, así que diría que nada ha cambiado. Donde vivo, tampoco he notado ninguna diferencia y sigo siendo como cualquier otro vecino. Mi familia y amigos me han apoyado desde el principio para perseguir mi sueño y lo han dado todo por mí.

P.Usted es un piloto que ha corrido con Estrella Galicia 0,0 desde sus inicios. ¿Cómo valora el apoyo desde los comienzos hasta la élite del Campeonato del Mundo?

R.Es un camino muy bonito y siempre voy a estar muy agradecido por todo lo que me han ayudado en esas categorías, ya que es muy importante para seguir creciendo como piloto y como persona, así que fue un momento muy bonito en el que me lo pasé súper bien, y agradezco muchísimo lo aprendido en todos esos años hasta llegar al Mundial.

P.En Buriram se estrenaba usted en Moto2 y parecía desenvolverse con soltura. ¿Qué es lo que más le ha impresionado?

R.Son muchísimas cosas, la verdad es que cambia todo. La moto pesa más y también corre mucho más, los neumáticos son diferentes y tienes que gestionar muchas más cosas que en otras categorías. Ahora mismo estoy pendiente de todo eso, ha sido una pretemporada en la que me hubiera gustado poder entrenar un poco más, sobre todo siendo la categoría que es, pero hay que seguir adelante dándolo todo.

P.Por último, ¿qué espera usted del resto de la temporada, comenzando por el próximo Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de Brasil?

R.Siempre he dicho que no tengo que crearme ninguna expectativa. Prefiero ir paso a paso, pero que sean firmes, para hacerme un hueco en la categoría. Lo demás ya se irá viendo.