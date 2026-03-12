La Ertzaintza alerta de la venta de entradas falsas para la final de Copa en La Cartuja

La Ertzaintza ha alertado este jueves de la venta de entradas falsas para la final de la Copa del Rey que la Real Sociedad disputará el 18 de abril en La Cartuja (Sevilla) ante el Atlético de Madrid.

El Departamento vasco de Seguridad informa en una nota de que se han abierto diligencias por un presunto delito de estafa, ya que, tras la denuncia interpuesta por un aficionado, "se ha constatado la existencia de entradas falsas.

El denunciante relató que, mediante un anuncio en una web de compraventa, se ofrecían unas entradas para esta final a cambio de una cantidad de dinero, por lo que este seguidor transfirió dicha cuantía y le enviaron unas entradas sin el código QR que llevan los tiques auténticos.

El comprador reclamó al vendedor, pero ya no obtuvo respuesta, por lo que la Ertzaintza ha abierto diligencias por un presunto delito de estafa.

La Policía vasca recomienda que las entradas se adquieran únicamente por las vías oficiales para evitar este tipo de timos y que, ante la duda, se contacte con la Real Sociedad o la Real Federación Española de Fútbol.

La Real Sociedad, al igual que el club madrileño, dispondrá de 25.680 entradas para la final de la Copa del Rey, de las cuáles el 85 % serán para sus socios.