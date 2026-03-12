Un colegio del Campo de Gibraltar entra en la lista Forbes de los 100 mejores centros educativos de España en 2026

Elegir colegio para los hijos es una de las decisiones más importantes para muchas familias. Más allá de la cercanía al domicilio, cada vez pesan más factores como el nivel de idiomas, la innovación educativa, la atención personalizada o la proyección internacional del alumnado. En este contexto, aparecer en determinados rankings educativos se ha convertido en un importante reconocimiento para los centros que destacan por su excelencia.

Uno de ellos es el listado anual Los 100 mejores colegios 2026 elaborado por la revista económica Forbes, una clasificación que analiza cada año algunos de los proyectos educativos más destacados de España. En esta nueva edición, un centro del Campo de Gibraltar ha logrado situarse dentro de este selecto grupo.

Se trata del Sotogrande International School, ubicado en el término municipal de San Roque, que ha sido incluido en la lista gracias a su modelo educativo internacional y a su apuesta por la innovación pedagógica.

El centro impulsa una propuesta académica que combina Bachillerato Nacional, el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional y los A-Levels británicos, lo que permite adaptar el itinerario educativo al perfil de cada estudiante y orientar su futuro universitario a nivel global. Su oferta incluye asignaturas como Ciencias de la Computación, Diseño, Artes Visuales, Música, Estudios Cinematográficos o Ciudadanía Global, además de un sólido programa de deportes de alto rendimiento.

Uno de los rasgos más diferenciales del colegio es su enfoque experiencial. Los alumnos participan en proyectos de permacultura, viajes solidarios vinculados a su ONG, clubes de oratoria y una intensa actividad artística con teatro, música y pintura.

El campus también destaca por sus instalaciones. Cuenta con residencia internacional, biblioteca, piscina, laboratorios y amplias zonas verdes, además de encontrarse actualmente en plena transformación con la construcción de un auditorio con capacidad para 450 personas y un bloque científico con nueve laboratorios de última generación.

El centro, reconocido como Apple Distinguished School, aplica además un modelo tecnológico 1:1 que incorpora herramientas como realidad virtual e inteligencia artificial en el aula, dentro de una estrategia de bienestar digital que elimina el uso de pantallas en la etapa de Infantil.

Instalaciones deportivas al servicio de los estudiantes.

Otros centros de la provincia también en la lista

La presencia gaditana en el ranking no se limita al Campo de Gibraltar. Otros dos colegios de la provincia de Cádiz también figuran entre los 100 mejores centros educativos de España seleccionados por Forbes.

Uno de ellos es el El Altillo International School, en Jerez de la Frontera, un centro privado trilingüe que ofrece un itinerario internacional desde Infantil hasta Bachillerato a través de programas educativos globales como el International Primary Curriculum o el Bachillerato Internacional. El colegio destaca por su enfoque de aprendizaje experiencial, con viajes educativos desde edades tempranas, intercambios internacionales en Secundaria y proyectos de impacto social vinculados a su programa CAS, que incluye iniciativas solidarias con entidades sociales y sanitarias de la provincia.

También figura en el ranking el El Centro Inglés, en El Puerto de Santa María, un colegio privado que combina el modelo educativo británico en las primeras etapas con el sistema español enriquecido con un enfoque internacional. Entre sus señas de identidad destacan su programa de inmersión lingüística con residencia en el País de Gales, los comités de participación estudiantil en ámbitos como debate o responsabilidad social, y su STEAM Hub dedicado a robótica, programación, ciencia y artes audiovisuales.

Alumnos de primaria utilizando las nuevas tecnologías.

Un ranking de referencia para las familias

La clasificación anual elaborada por Forbes se ha convertido en una guía orientativa para muchas familias a la hora de comparar proyectos educativos en España. El ranking evalúa aspectos como el modelo pedagógico, los resultados académicos, las instalaciones, la innovación metodológica, el bienestar del alumnado o la proyección internacional del centro.

La presencia de tres colegios de la provincia de Cádiz en esta lista refleja el peso creciente de algunos proyectos educativos andaluces dentro del panorama nacional y sitúa al Campo de Gibraltar entre las comarcas con centros educativos reconocidos a nivel estatal.