Así pintaban hace milenios en el extremo sur peninsular: el secreto de los colores en el arte rupestre

No tenían pinceles, ni tubos de pintura, ni manuales de técnica artística. Y, sin embargo, las figuras que dejaron en los abrigos del extremo sur peninsular han sobrevivido miles de años. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué conocimientos técnicos, qué relación con el entorno y qué dominio de los materiales hicieron posible que aquellos trazos sigan hoy visibles, desafiando al tiempo? Cuando nos situamos ante un panel de arte rupestre, lo primero que vemos es el motivo: una figura humana esquemática, un animal apenas insinuado, un conjunto de trazos que parecen símbolos. Pero rara vez pensamos en el proceso. Antes de ser imagen, aquello fue tierra, mineral, polvo. Fue una mezcla preparada con cuidado. Fue un gesto técnico repetido muchas veces hasta alcanzar el resultado deseado. En los abrigos del entorno del Campo de Gibraltar, integrados en lo que tradicionalmente se denomina Arte del Extremo Sur Peninsular, la pintura no fue improvisación. Fue conocimiento acumulado, adaptación al medio y dominio de recursos extremadamente simples.

El color predominante en los enclaves del extremo sur es el rojo. No se trata de una elección casual ni exclusivamente simbólica: es, ante todo, el resultado de la geología. La zona ofrece abundantes óxidos de hierro en forma de hematites y otras tierras ferruginosas. Estos minerales, presentes en vetas naturales y depósitos superficiales, podían recogerse con relativa facilidad. Bastaba identificar la tierra adecuada, distinguirla por su tonalidad y textura, secarla si era necesario y triturarla hasta obtener un polvo fino. Ese polvo rojizo era la base del pigmento. Pero el polvo, por sí solo, no bastaba. Para adherirse a la roca necesitaba mezclarse con algún aglutinante que le aportara cohesión y viscosidad. Aunque el paso de los milenios dificulta la identificación directa de estos componentes orgánicos, los estudios comparativos en arte rupestre peninsular apuntan a posibles mezclas con agua, grasa animal, médula ósea, clara de huevo o resinas vegetales. La proporción era crucial. Demasiada agua produciría un trazo lavado y débil; demasiada grasa, una pasta espesa y difícil de extender. Lograr la textura adecuada implicaba ensayo, error y experiencia acumulada. El resultado no era un rojo uniforme. Dependiendo del mineral concreto, del grado de trituración y del aglutinante utilizado, las tonalidades variaban desde ocres anaranjados hasta rojos intensos y profundos. Incluso dentro de un mismo abrigo pueden observarse diferencias cromáticas que sugieren distintas recetas o momentos de ejecución. Cada figura que hoy contemplamos es, en cierto modo, el final de un pequeño proceso químico artesanal.

Una de las preguntas más frecuentes es con qué instrumentos aplicaban la pintura. La respuesta desmonta muchos prejuicios: con herramientas sencillas, pero eficaces. En los conjuntos rupestres del extremo sur peninsular pueden observarse líneas relativamente finas y trazos controlados. Esto sugiere varias posibilidades técnicas:

Aplicación directa con los dedos.

Uso de pequeñas ramas o palitos afilados.

Fibras vegetales machacadas a modo de pincel rudimentario.

Pelo animal atado a un soporte vegetal.

Tampones o pequeños sellos improvisados.

El análisis visual de algunos paneles revela que no todos los trazos son iguales. Hay líneas más gruesas y otras extraordinariamente finas, lo que indica diferentes herramientas o distintos grados de carga de pigmento. En ciertos antropomorfos esquemáticos, por ejemplo, el cuerpo se resuelve con un trazo más ancho, mientras que los brazos o elementos accesorios se dibujan con líneas más delicadas. En algunos casos se aprecia la superposición de capas, señal de que el artista esperaba a que la primera aplicación secara antes de añadir detalles o reforzar contornos. No estamos ante manchas espontáneas. Estamos ante gestos deliberados y planificados. La repetición de ciertos modos de trazar, de determinadas proporciones o esquemas corporales en distintos abrigos del entorno del Campo de Gibraltar sugiere la existencia de una tradición técnica compartida. No se trata solo de un estilo visual, sino de una manera concreta de preparar y aplicar el pigmento. Esa coherencia apunta a la transmisión de conocimientos dentro de los grupos humanos que habitaron o frecuentaron estos espacios.

Mineral de óxido de hierro, para la creación de pigmentos rojos.

La roca arenisca que domina muchos enclaves del sur gaditano no es comparable a un lienzo preparado en un estudio. Es porosa, irregular y vulnerable a la erosión. Los autores prehistóricos conocían bien esas características. No pintaban en cualquier parte del abrigo. Elegían zonas protegidas de la escorrentía directa del agua, superficies relativamente lisas y áreas estructuralmente estables. La elección del soporte era una decisión técnica de primer orden. En algunos casos aprovecharon las propias formas naturales de la roca: una grieta que delimita una figura, un saliente que sugiere volumen, una concavidad que enmarca la escena. La pintura dialoga con la pared. El soporte no es un fondo neutro, sino un elemento activo de la composición. Pintar implicaba leer la pared, comprender sus accidentes y anticipar cómo reaccionaría el pigmento sobre ella.

Este conocimiento práctico fue determinante para la conservación de muchas figuras. Allí donde la pared quedó expuesta a filtraciones continuas o a descamaciones intensas, las pinturas han desaparecido casi por completo. Donde el soporte ofrecía mayor estabilidad y cierta protección natural, el color ha logrado resistir durante milenios. La durabilidad no fue fruto del azar; fue consecuencia de decisiones técnicas acertadas. Aunque el rojo es el color dominante presente en aproximadamente el noventa por ciento de los enclaves rupestres del extremo sur peninsular, no fue el único. En algunos abrigos aparecen tonos negros, probablemente obtenidos a partir de carbón vegetal o de óxidos de manganeso. Un ejemplo destacado lo constituyen los antropomorfos negros del abrigo Largo del Viguetón, en el término municipal de Los Barrios. Más raramente se documentan pigmentos blancos, vinculados a arcillas claras o caolines, como puede observarse en determinados motivos del Tajo de las Figuras, en Benalup-Casas Viejas. La presencia minoritaria de estos colores no implica menor relevancia. En ciertos paneles, el contraste cromático pudo desempeñar un papel significativo, ya fuera para resaltar una figura concreta, diferenciar escenas o marcar momentos distintos de intervención. Desde el punto de vista técnico, la obtención del negro y del blanco implicaba procesos similares al del rojo: localización de la materia prima, trituración, mezcla con un aglutinante y aplicación controlada.

Proceso de fabricación de pigmentos partiendo del mineral.

La elección del color formaba parte de la decisión técnica y, probablemente, también simbólica. Sin embargo, desde el punto de vista material, todos ellos comparten un rasgo esencial: proceden del entorno inmediato. El paisaje no solo era escenario; era proveedor de materia prima. Las colinas ferruginosas, los depósitos de arcilla, la madera para el carbón, los animales que aportaban grasa o pelo: todo formaba parte de un mismo sistema de recursos. Otra cuestión interesante es si existía algún tipo de preparación previa de la roca. En algunos casos se ha planteado la posibilidad de limpiezas superficiales antes de pintar, eliminando polvo o costras para mejorar la adherencia del pigmento. No hablamos de imprimaciones complejas, sino de gestos simples: raspar ligeramente, alisar con una piedra, retirar fragmentos sueltos. Estos detalles, apenas perceptibles hoy, pudieron marcar la diferencia entre una pintura efímera y otra capaz de perdurar siglos.

Nada de lo anterior se improvisa en una sola generación. El dominio del pigmento, la selección del soporte y el control del trazo apuntan a una transmisión de conocimientos. Alguien enseñó a identificar la tierra adecuada. Alguien mostró cómo triturarla sin desperdiciar material. Alguien explicó cuándo la mezcla estaba lista, cuándo el pigmento tenía la densidad justa para no gotear ni desvanecerse. Ese saber técnico debió de circular dentro del grupo, quizá vinculado a individuos con mayor experiencia. Cuando observamos la coherencia estilística en distintos abrigos del entorno del Campo de Gibraltar, estamos viendo algo más que similitudes formales: estamos ante la huella de una tradición técnica compartida. Las figuras no son actos aislados, sino eslabones de una cadena de conocimiento. Cada nueva pintura se apoyaba en lo aprendido anteriormente.

A veces contemplamos el arte rupestre como si fuera el resultado de un impulso momentáneo, casi instintivo. Pero cada figura implica una secuencia: búsqueda del mineral, preparación del pigmento, selección del lugar, posible limpieza del soporte, aplicación del color y, en ocasiones, refuerzo posterior. Ese proceso requería tiempo y planificación. No era un simple garabato en la pared de una cueva. Era una acción consciente que combinaba materia, gesto y espacio. Y ahí reside una de las claves para entender el arte rupestre del extremo sur peninsular: antes de preguntarnos qué significa una figura, conviene recordar cómo fue posible. El símbolo comienza en la técnica. Sin pigmento bien preparado no hay trazo duradero. Sin elección adecuada del soporte no hay conservación. Sin transmisión de saber no hay continuidad estilística.

Herramientas invisibles como se aplicaba la pintura.

Lo más sorprendente es que estos materiales, tierra triturada, grasa, carbón, son, en apariencia, frágiles. Sin embargo, han resistido miles de años. Lo han hecho gracias a la estabilidad química de los óxidos de hierro, a la protección natural de los abrigos y, también, a la pericia de quienes supieron elegir bien dónde y cómo pintar. La combinación de geología favorable y conocimiento técnico creó las condiciones para esa extraordinaria permanencia. Hoy, la erosión, los cambios ambientales y la acción humana ponen en riesgo ese legado. La humedad, las variaciones térmicas, el crecimiento de microorganismos y el impacto directo de visitantes pueden alterar de forma irreversible los pigmentos y el soporte rocoso. Comprender cómo se realizaron estas pinturas no es solo una cuestión académica; es también una herramienta para su conservación. Saber qué pigmentos se utilizaron, qué aglutinantes pudieron emplearse y cómo interactúan con la arenisca ayuda a diseñar estrategias de protección más eficaces y respetuosas.

La próxima vez que nos situemos ante un panel rupestre, quizá podamos mirarlo de otra forma. No solo como una imagen heredada del pasado, sino como el resultado de una tecnología elemental y sofisticada al mismo tiempo. Sin pinceles modernos. Sin talleres especializados. Sin productos industriales. Solo con tierra, ingenio y conocimiento del entorno. En cada trazo rojo, negro o blanco late una cadena de decisiones técnicas. En cada figura esquemática se esconde un saber transmitido durante generaciones. Y en cada abrigo del extremo sur peninsular permanece la prueba de que, mucho antes de la escritura, ya existía una profunda comprensión de los materiales y del espacio.

Así pintaban hace milenios: con lo que ofrecía la tierra, con herramientas simples y con una intención que iba más allá del momento inmediato. Dejaron una marca que, contra todo pronóstico, todavía hoy podemos contemplar. Y quizá el verdadero secreto de sus colores no sea solo el hierro o el carbón, sino el conocimiento paciente que convirtió polvo y grasa en memoria duradera.