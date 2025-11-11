Los II Premios Beiman-Divina Deporte, Salud y Valores en Andalucía ya tienen ganadores

El jurado de la segunda edición de los Premios Beiman–Divina Deporte, Salud y Valores ha hecho público su fallo, con el que reconoce a personas, entidades y proyectos que promueven el deporte como una herramienta de transformación social, de transmisión de valores y de mejora de la salud en Andalucía.

Los galardones se entregarán el 27 de noviembre en el Auditorio del Acuario de Sevilla, en una gala que volverá a reunir a representantes del mundo del deporte, la salud, la empresa, la universidad y la sociedad civil andaluza.

Pipi Cardell.

El Premio Deportista ha recaído en Pipi Cardell (María José Cardell Fernández), alpinista granadina de proyección internacional, que ha hecho de la montaña una escuela de vida inspirando a una nueva generación de deportistas. En julio de 2025, Cardell alcanzó un hito histórico para el alpinismo mundial al convertirse en la primera mujer en abrir una ruta en estilo alpino en un ochomil, concretamente en el Nanga Parbat (8.125 metros, Himalaya, Pakistán).

En la modalidad Empresa, el jurado ha distinguido a Aire by Sano, una empresa sevillana que ha revolucionado el concepto de entrenamiento con un modelo que combina salud, sostenibilidad e impacto social. La marca creó un sistema de gimnasios autosuficientes al aire libre, construidos a partir de contenedores marítimos reciclados y alimentados por energía solar, situados en parques y espacios públicos de la provincia de Sevilla, en torno a los cuales se ha generado una vibrante comunidad deportiva.

El Premio Entidad ha sido para el Proyecto 675, una iniciativa impulsada por los campeones del mundo Berni Rodríguez y José Manuel Calderón en Málaga que utiliza el baloncesto, a través de metodologías innovadoras, como motor de inclusión, transformación social, educación en valores y promoción de la salud.

En la modalidad de Evento Deportivo, el reconocimiento ha sido para Tus Kilómetros Nos Dan Vida, carrera solidaria organizada en Sevilla que canaliza la energía del deporte hacia la investigación del cáncer infantil convirtiendo cada zancada en apoyo y esperanza para las familias afectadas.

En el ámbito de la salud, el Premio a la Trayectoria Profesional ha recaído en el doctor Tomás Fernández Jaén, referente nacional en medicina del deporte, por su contribución al desarrollo científico, docente y asistencial en esta disciplina y su compromiso innovador con el cuidado de la salud deportista.

Proyecto 675.

La doctora Almudena Carneiro Barrera ha sido galardonada con el Premio a la Investigación Universitaria por su tesis doctoral centrada en el abordaje de los trastornos del sueño a través de la pérdida de peso y cambio de hábitos de vida relacionados con la nutrición, el ejercicio físico o el abandono del consumo de alcohol y tabaco. Este galardón incluye una dotación económica de 6.000 euros.

El jurado también ha concedido un Premio Especial al Centro de Tecnificación de Vela Bahía de Cádiz situado en El Puerto de Santa María, cuna de generaciones de jóvenes deportistas que han llevado el nombre de Andalucía a la élite internacional de la vela, y ejemplo de excelencia y de transmisión de valores como la disciplina, el trabajo en equipo y el respeto al entorno.

El jurado de esta edición ha estado compuesto por Pedro Curtido, presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF); Mariola Rus, directora general de Sistemas y Valores del Deporte de la Junta de Andalucía; la Dra. Mercedes Fernández, directora de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Sevilla; la Dra. Ana María Porcel, directora de Promoción de la Investigación de la Universidad de Sevilla; la Dra. Ingrid Johanna Garzón, catedrática del departamento de Histología y directora de la Escuela de Doctorado de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada; Alfonso Escribano, presidente de la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas (CAFD); Eduardo Gil, director de Deportes de Canal Sur Radio; Armando Nieto, presidente de Divina Seguros, y Benjamín Ruiz, director general de Clínicas Beiman.

“En esta nómina de premiados están representados valores como esfuerzo, salud, solidaridad, inclusión, innovación, cuidado del medio ambiente, superación, compañerismo, creación de tejido social, investigación, perseverancia, amistad, entrega a los demás…”, ha destacado Benjamín Ruiz, director general de Clínicas Beiman que ha subrayado el valor de las más de 50 candidaturas recibidas. “Nos inspiran con su ejemplo y demuestran el poder transformador del deporte en la vida de las personas”, ha añadido.

Los premios Deporte, Salud y Valores están patrocinados por Clínicas Beiman y Divina Seguros, y cuentan con el apoyo de la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas. En su primera edición, distinguieron a la Liga Inclusiva de la Real Federación Andaluza de Fútbol; los hermanos Pablo y Alejandro Zarzuela, jugadores de baloncesto en silla de ruedas; Imparables contra la ELA; Salud al día, de Canal Sur; el médico del deporte Juan Rivas y el investigador Pablo Galán. Todos ellos son, de una u otra forma, una fuerza transformadora capaz de inspirar y mejorar la vida de las personas.

Sobre Clínicas Beiman

Clínicas Beiman es la red de clínicas líder en salud integral del deportista. Con sede en Jerez, cuenta con 17 centros repartidos entre Andalucía, Navarra y La Rioja, y es servicio médico de referencia de las principales federaciones deportivas de estas comunidades autónomas.

Sobre Divina Seguros

Divina Seguros es una aseguradora que presta servicio en todo tipo de seguros que garantizan las necesidades básicas de las familias. Dispone de una cartera de productos caracterizada por una excelente relación precio-cobertura, con el objetivo de facilitar la universalización de las coberturas aseguradoras.