Vox no pierde el tiempo y plantea a Juanma Moreno sus exigencias para pactar en Andalucía

Si el ambiente electoral en el Parlamento se analizase por el número de colectivos que acuden a los plenos, las elecciones podrían ser mañana mismo. Porque en la sesión de control al Gobierno que se ha celebrado este jueves había más visitas invitadas por los grupos parlamentarios en los patios del Antiguo Hospital de las Cinco Llagas que diputados en la Cámara. A eso se sumaba el runrún electoral que corre por todos los pasillos con diferentes quinielas sobre la fecha de las elecciones, el 31 de mayo o el 14 de junio parece ser que son las que van ganando enteros.

En este clima, el portavoz de Vox, Manuel Gavira (que será el candidato a la Junta pero que todavía no ha sido designado oficialmente; Abascal está de campaña en campaña) ha detallado a Juanma Moreno los requisitos para pactar el futuro Gobierno andaluz, en la seguridad que tiene de que los votos de su formación serán necesarios para que el presidente de la Junta siga en San Telmo. En el PP, claro, están en la pelea por la "mayoría de estabilidad".

Durante la sesión de control, Gavira ha defendido que si los andaluces quieren buena gestión, "aquí tienen a Vox" y ha desgranado los "incumplimientos" del Gobierno andaluz: El cierre de los centros de salud por las tardes en verano, lo sucedido con el cribado del cáncer de mama, que el 90% de las aulas andaluzas no cumplen la Ley de Bioclimatización, que el Gobierno andaluz deja cada año 5.000 millones de euros sin ejecutar, o que uno de cada cuatro parados de España es andaluz. Gavira ha afeado a Moreno sus palabras en El Hormiguero, "fue allí a meterse con Vox, pero hasta que no llegamos nosotros no pudo meterse en el Gobierno".

"Todavía no se puede pedir el voto", le decía el presidente andaluz al portavoz del partido de Abascal al tiempo que defendía su gestión en la Junta, "gestionar bien es no salir corriendo de los gobiernos, sino enfrentarse a los problemas como hacemos nosotros". Juanma Moreno reconocía errores en el SAS y lanzaba su primera propuesta electoral: "En nuestro programa irá la reestructuración del SAS para que sea mucho más eficiente; nos teníamos que haber puesto antes a modificarlo". El PSOE no dejaba pasar la oportunidad y le pedía al presidente que la Junta se persone "en los procesos penales que se abran por la negligencia del cáncer de mama".

La portavoz socialista María Márquez ha llevado a la Cámara a los vecinos del barrio gaditano de Puntales, "al que usted ignora, presidente, y allí viven niños y ancianos entre ratas y cucarachas porque están rotos los bajantes", "esta es la Andalucía real", le espetaba en su turno de palabra. La socialista denunciaba la privatización de los servicios públicos, uno de los principales argumentos de la campaña electoral que ya ha iniciado María Jesús Montero y ponía el foco en el caso de un pequeño que necesita un traje ortoprotésico para poder andar, después de conocerse que la Junta sufragará el gasto del medicamento contra la piel de mariposa.

La Cartuja

La investigación de la UCO sobre las presuntas mordidas en el estado de La Cartuja ha copado una buena parte de los discursos de la oposición de izquierdas, con fotos de Moreno y Rubiales a las que el presidente ha contrapuesto la de Pedro Sánchez con quien fuera presidente de la Federación Española de Fútbol. María Márquez ironizaba, "¿también se enteró por la prensa? ¿nadie le cogía el teléfono como cuando saltó el escándalo en la Diputación de Almería?". En el mismo sentido pedía explicaciones el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, quien demandaba el cese del gerente imputado y explicaciones públicas sobre el presunto desvío de dinero.

...Y El Hormiguero

A juzgar por la presencia que ha tenido el paso del presidente andaluz por el programa en prime time de televisión, Moreno no se ha equivocado yendo al magacine de entretenimiento. De una manera o de otra, todos los portavoces de los grupos de la oposición se han referido a sus palabras en televisión. Inma Nieto, de Por Andalucía, lo ha acusado de "patrimonializar el dolor que ha atravesado a toda Andalucía" y ha denunciado que el día del accidente de Adamuz se cayó la centralita del 061 que conectaba con el 112 y los responsables del centro de emergencias tuvieron que resolver las incidencias "con papel y lápiz y tirando de sus contactos telefónicos de conductores de ambulancias y médicos", que salvaron la situación.