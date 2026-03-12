El Ministerio de Hacienda sube la presión sobre el gerente de La Cartuja

El director general de Patrimonio del Estado ha enviado una petición a la presidenta del Consejo de Administración de La Cartuja, que es la secretaria general de Deportes de la Junta, para que convoque "a la mayor brevedad" una reunión del consejo. El objetivo de esta reunión es que se "proporcione información a los consejeros" sobre "las graves informaciones aparecidas en los últimos días en la prensa" sobre la imputación del director de esta sociedad, Daniel Oviedo, señalado por la UCO en una trama de mordidas derivada del caso Rubiales.

Patrimonio del Estado, un organismo que depende el Ministerio de Hacienda que preside María Jesús Montero, forma parte del Consejo de Administración de La Cartuja con un 30% de las acciones frente al 40% que tiene la Junta. Hay que tener en cuenta, además, que la Diputación de Sevilla cuenta con un 15 % de las acciones, por lo que las instituciones gobernadas por el PSOE confían en la convocatoria de esta junta general extraordinaria. Según consta en la petición registrada oficialmente, Patrimonio del Estado reclama información para "poder adoptar las decisiones que procedan".

Esta urgencia choca con los tiempos de la Junta de Andalucía que ha optado por la prudencia en este caso y está a la espera de tener más información para tomar una decisión al respecto. Según explicaron fuentes del Gobierno a este diario, se tomarán decisiones cuando concluyan las pesquisas de la UCO en este caso. Mientras tanto, la juez encargada del caso ha imputado a Daniel Oviedo, director gerente de La Cartuja, por las obras que se hicieron en un convenio con la Federación Española de Fútbol bajo la presidencia de Luis Rubiales, para adecuar el estadio sevillano a las exigencias de la UEFA y poder así albergar partidos de la EURO y también de la Supercopa y la Copa.