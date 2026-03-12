El Pregón de la Semana Santa de Algeciras 2026 ya tiene cartel oficial

El Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Algeciras presentó el cartel anunciador del pregón oficial de la Semana Santa 2026, obra del artista jerezano José Miguel Morales González y que servirá como imagen representativa del anuncio de la Semana Mayor que tendrá lugar el próximo 22 de marzo en el Teatro Florida, con Jorge Juliá Aguilera como pregonero.

La obra titulada Sal, cal y tinta propone una interpretación profundamente simbólica de la identidad de Algeciras, situando el mar como eje conceptual y emocional de la composición. A través de una potente metáfora visual, el artista plantea un diálogo entre la tradición cofrade y el carácter marinero de la ciudad, fundiendo ambos elementos en una imagen cargada de evocación y sensibilidad.

En el cartel, el espectador se encuentra con un oleaje fragmentado que parece rasgar el papel, generando distintas capas visuales en las que emergen escenas y símbolos vinculados a la Semana Santa y al paisaje urbano de la ciudad. Sobre ese mar que se abre como si fuera papel desgarrado, la composición deja entrever elementos de profunda carga devocional y cultural. El mar aparece aquí no como límite ni separación, sino como vínculo y punto de encuentro, reflejo de una identidad moldeada entre los vientos de Levante y Poniente. Morales González recurre a esta imagen para expresar la idea de una fe que recorre las calles blancas de la ciudad y que, cada primavera, vuelve a encontrar su voz en el Pregón de la Semana Santa.

Detalle del cartel del pregón de la Semana Santa de Algeciras 2026.

Según se desprende del concepto de la obra, el cartel funciona también como metáfora del propio pregón, entendido como un oleaje de palabras y sentimientos. “Versos rasgados que nacen del hondo pecho y se vuelven papel roto”, sugiere el planteamiento artístico, evocando la emoción que brota cuando la fe se transforma en palabra pública.

El cartel anticipa simbólicamente el momento en que el pregonero, Jorge Juliá, tomará la palabra para anunciar la llegada de la Semana Santa algecireña, un acto que cada año se convierte en uno de los hitos más esperados por el mundo cofrade local. En el propio cartel se adivinan trazos muy vinculados con el pregonero como el rostro de María Santísima de las Lágrimas, las manos atadas de Jesús de la Columna, los faroles del Paso de Jesús de Medinaceli o elementos distintivos de la Plaza Alta.