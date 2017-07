El fútbol luciría mejor sin tantas sombras

Indudablemente, el fútbol no es ajeno a esa corriente imperante de aggiornamento. Su cúpula está al compás de otras muchas cúpulas que manejan nuestras vidas y haciendas. Y dentro de esa corriente que nos invade no podía estar ajeno Ángel María Villar Llona, ex futbolista internacional, letrado en Derecho por Deusto y presidente de la Real Federación Española de Fútbol desde que se jugaba con balón de correílla casi.

Con sus cuates Joseph Blatter y Michel Platini fuera de cobertura, Villar ha seguido sus pasos y ayer era detenido junto a su hijo Gorka y su mano derecha en estos veintinueve años de virreinato, primero en Alberto Bosch y luego en Las Rozas, el canario Juan Padrón. Una operación anticorrupción ha intervenido tras llevar tiempo siguiendo sus pasos, que ya estuvo en el punto de mira de la Justicia, pero le salvó el chaparrón de éxitos de la selección que hizo de paraguas para el presidente.

Se investigan desde hace más de un año supuestos manejos económicos de Villar y su hijo en provecho de ambos y en perjuicio de las arcas de la Federación. También son investigados supuestos delitos de corrupción entre particulares, falsedad, administración desleal y apropiación indebida así como tratos de favor de Villar a dirigentes territoriales para garantizarse su continuidad en el cargo. Como puede verse, el panorama que se le aparece a Villar y la compaña es de abrigo.

El pionero en ir al talego fue Vilà Reyes, que estaba al frente del Espanyol a finales de los sesenta. El siguiente fue Jesús Gil y a partir de ahí se abrió un melón que sólo sirve para embadurnar la figura del fútbol. No pretendo juzgar a imputado, o investigado, alguno, pero el fútbol viviría mejor sin la sombra de la duda. Y con personajes driblando el talego es indudable que un juego tan atractivo e importante pierde credibilidad. Y tan sujeto como está al error humano, más aún.