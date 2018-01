Una decisión nada sorprendente

Afortunada o, quizá, dolorosamente, Cataluña no alcanzará la independencia. Al menos, no lo logrará a corto plazo, pero si llegase a hacerse realidad, que a nadie le quepa duda de que el Barça no sólo dejaría ser más que un club, sino que pasaría a un hábitat sin nada que ver con lo que disfruta. O sea que ese camerino poblado por galácticos auténticos se convertiría en un habitáculo opaco, sin estrellas, astros ni similares.

Viene a cuento la cosa por la repercusión que ha tomado la exclusiva de El Mundo sobre la cláusula que exigió Messi a la hora de renovar su contrato. Una noticia trascendente, pero que no debe extrañarle a nadie que se considere iniciado en cuestiones futbolísticas. Lo que ha exigido Messi será lo que exija cualquier otra figura por si el Barça se ve en la tesitura de hacer día del club con el Masnou, por lo que esa cláusula va a reproducirse en cascada como siga la fiebre secesionista.

Ante esa posibilidad de jugar una Liga tan doméstica, los fervores independentistas se aplacan de forma espectacular y hasta el futbolista más acorde con las tesis separatistas se pensaría muy mucho si quedarse en competición tan de campanario. Por eso, la decisión de Messi que ha corroborado don Jorge, su padre y cabeza pensante de la banda, no puede mover a sorpresa alguna, como no debe sorprender el sigilo con el que club y futbolista han llevado el caso.

Sí es un duro golpe al secesionismo que el gran ídolo le haga ascos a una Cataluña independiente. Alguien dijo alguna vez que el Barça era el ejército de una nación sin ejército y si eso es así, Messi es el caudillo de ese ejército sin fusiles. Lógicamente quiere jugar en una Liga importante y no sería ese el caso si prosperasen las tesis de los del lazo amarillo. Una cosa es el mantra del lacito y otra muy distinta adaptarse a bajar de manera tan traumática el estatus actual.