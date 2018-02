¿Igualdad? Sí, en 2088

Si como exponen dos informes distintos y serios las mujeres no sólo pagan más caro que los hombres tener hijos, no sólo se ocupan más de ellos, no sólo se ven también más afectadas por la atención a personas dependientes, no sólo tienen peores pensiones, no sólo soportan una mayor precariedad, no sólo tienen una exigua representación en puestos directivos, no sólo cobran menos por realizar el mismo trabajo que los hombres, no sólo les cuesta más incorporarse a un puesto de trabajo -lo que se puede resumir en que ganan menos y trabajan más en su vida laboral y son más pobres en su vejez-, sino que además estas brechas se agravan en vez de solucionarse y se afirma que la igualdad no se alcanzará hasta 2088, los gobiernos de este y otros países deberían pararse un momento y proponer alternativas; y la sociedad debería negarse a aceptar que este estado de cosas siga hasta dentro de… ¡70 años! Porque ni tan siquiera las niñas nacidas hoy podrán alcanzarlo, salvo que la edad laboral se haya estirado entonces hasta los 80 años por la quiebra del sistema de pensiones.

En el estudio Brecha salarial y techo de cristal difundido ayer por los técnicos de Hacienda a partir de datos de la Agencia Tributaria se dice literalmente: "Hay más mujeres que hombres que no llegan a los 1.000 euros al mes; además, la brecha se acentúa a partir de los 16.000 euros, hasta el punto de que el número de mujeres con ingresos entre los 50.000 y los 80.000 euros es la mitad que el de hombres. Y, por si fuera poco, sólo una de cada cinco trabajadores con sueldos de 140.000 euros es mujer" mientras que "casi 3,2 millones de trabajadoras no llegan al salario mínimo".

En cuanto al sistema de pensiones, como ha subrayado un estudio de UGT coincidente con el anterior, si la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 30%, la de las pensiones se agranda hasta el 37%: la pensión media de los primeros es de 1.220,65 euros y la de las segundas de 768,54. Esto es algo mucho más importante que la tontería de la "portavoza" u otras extravagancias de la corrección política. Esto es una flagrante vulneración del artículo 14 de la Constitución -"Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social"- cuya solución no puede aplazarse 70 años.