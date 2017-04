Los interinos de los conservatorios, en huelga para exigir oposiciones en 2018

El sindicato CCOO mantendrá la huelga indefinida en Andalucía del profesorado interino de los conservatorios, entre ellos los del Muñoz Molleda de La Línea y del Paco de Lucía de Algeciras. La protesta persigue que la Consejería de Educación traslade a 2018 la convocatoria de nuevas plazas para equiparar la oferta al resto de comunidades autónomas, que prevén convocar nuevas plazas el próximo año. El representante comarcal de Educación de CCOO, Sebastián Alcón, explicó ayer que esta situación provocará que, al llegar mucha gente de otras comunidades, "legítimamente" la ratio de opositores por plaza incremente "exageradamente", por lo que hará más difícil conseguirla e irán al paro muchos interinos andaluces que llevan años trabajando en la enseñanza en conservatorios.

Alcón explicó que el motivo de la huelga es porque "sólo se va a convocar oposiciones en Andalucía", pero matizó que no quiere decir que CCOO esté en contra, al revés, quiere que haya plazas y cuantas más mejor. En Algeciras hay 25 interinos, de ellos 14 están afectados y fueron 12 los que hicieron huelga. Las oposiciones se han presentado según especialidades por ello no repercute a todo el profesorado en interinidad. En el caso de La Línea hay 28 interinos pero sólo 16 afectados.

El 70% del profesorado de los conservatorios es interino y la última vez que se convocó unas oposiciones amplia fue de 400 plazas en 2010. El portavoz sindical recordó que no es como en Primaria o Secundaria que se convocan plazas cada año: "No saben cuándo se convocará de nuevo y como la Ley permite que se pospongan hasta el curso próximo, que parece que sí se convocarán en el resto de comunidades, CCOO entiende más razonable que sea en esa fecha".

Alcón matizó que esta huelga no significa que no quieran que venga gente de fuera de Andalucía, pero sí alertó que "si llevas tiempo preparando unas oposiciones y en tu comunidad no las convocan pues te presentas donde sea". En referencia a todo este profesorado que se ve abocado a trabajar donde pueda y que hace que las plantillas de los conservatorios "nunca sean estables y tengan la suficiente tranquilidad", ya que tenderán a buscar una ubicación final cerca de su tierra.

La convocatoria de oposiciones estaba prevista para este año en todas las comunidades autónomas, pero al final sólo han quedado Andalucía e Islas Baleares. Alcón sostuvo que "el sindicato pide que se modifique la convocatoria para que se lleven a cabo en 2018". "La Junta pretende sacar rédito político y es una forma de sacar pecho y decir que son los únicos que apuestan por el empleo público", concluye.