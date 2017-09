El votante huérfano

Como continuación de ayer, un amigo me hace un CIS muy particular, de un solo hombre. Ha votado a todos los partidos en alguna ocasión. Y los analiza sin pasión y sin resentimiento. A los viejos los encuentra pasados de moda. Y los nuevos no acaban de convencerlo.

"Los nuevos no duran. UPyD, por ejemplo. Los voté en las generales de 2008 y en las europeas de 2009. Cuando ajusticiaron al eurodiputado Sosa Wagner por proponer una fusión con Ciudadanos, se desvanecieron. En las últimas voté a Ciudadanos. España necesita un verdadero partido de centro. Pero no ha tenido ninguno; UCD era un partido de derechas con algún centrista minoritario. El CDS no cuajó y UPyD tampoco. Y ahora Ciudadanos parece que se escora a la derecha y se convierte en acólito complaciente del PP. Mal camino.

"Tienen un dirigente interesante, pero de cuadros están fritos. Los veo acomodados: el PP los toma por el pito de un sereno en España y el PSOE en Andalucía. No convencen. Votaba a los andalucistas al principio de la democracia, pero me decepcionaron. Los partidos viejos han perdido crédito y los nuevos no se asientan. Creo que es un sentimiento muy extendido, pero me siento huérfano. Si hubiese elecciones hoy, no votaría.

"A Podemos no los acabo de ubicar. Una vez, en unas autonómicas, vote a IU. Y en las últimas voté a dos candidatos al Senado de Unidos Podemos; una de IU y otro independiente. Los conocía, me gustaban. Ojo, también voté a uno del PP, por las mismas razones. Estos de Podemos, que se quejan tanto de que los de Ciudadanos son puro marketing, son verdaderos magos de la mercadotecnia. Van de performance en performance: exhiben sus bebés, sus besos, sus buses. Acosan o insultan sin pudor, con la coartada siempre de que lo hacen en nombre de la verdad. Es el nuevo catecismo. Aunque son muy buenos para la propaganda: con los mismos mimbres ideológicos que el PCE o IU han hecho un cesto cuatro o cinco veces mayor.

"No me queda claro si están o no por la independencia de Cataluña y tienen un dirigente que echa para atrás. El ego de Iglesias y su mala leche superan todo lo conocido. La laminación de Errejón le pasará factura. Iglesias se retrató cuando tras las penúltimas elecciones, en la frustrada legislatura 2015-2016 se propuso a sí mismo para vicepresidente del Gobierno, y se pidió controlar los espías, la policía, el ejército, la justicia, la economía, los medios de comunicación… Ni un solo ministerio social; controlar a la gente, no atenderla. Una pena, porque la crisis ha traído más desigualdad y la mejora de la economía no la notan las clases populares. Si Podemos no fuera tan sectario y oportunista tendría recorrido electoral. Con Iglesias no se lo veo. En resumen, el panorama es desolador".

Según el CIS la corrupción y los partidos son el segundo y el tercer problema de los españoles. Esta es una foto particular de este trepidante arranque de curso tan catalán.