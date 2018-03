Dada la fecha, podría ser "idus de marzo", título lucido y bello. Al día 15 del mes (idus) de marzo, se referían los romanos como día de buenos augurios. Y sin embargo, fue un 15 de marzo (del año 44 aC) el día elegido para asesinar a Julio César, del que dícese algo sabía de la posibilidad de un atentado contra él, que había sido preparado con la participación de algunos de sus más próximos. Claro que ese asesinato sería para otros un buen augurio; las cosas no eran sustancialmente distintas hace dos mil años. Entonces como ahora, como siempre, los aconteceres se ven según el color del cristal con que se mira. Hoy, sin ir tan lejos, se llama héroes a terroristas y se califica de presos políticos a grandes delincuentes.

Intenso marzo por tantas cosas. Y entre todas, los derroteros de la droga, tantos años instalados en la comarca. Colgados de los informativos y constituyendo argumentos de editoriales y reportajes. No es una novedad, ni mucho menos, pero ahí están agitados por unos cuantos sucesos puntuales de gran incidencia mediática. Lo peor es la falta de salidas a un ambiente al que ayuda sobremanera, la permisividad que anida en nuestras sociedades comarcales. No es tanto la situación geopolítica, como el supuesto de que el delincuente es una pobre víctima que no puede sobrevivir de otro modo y al que debe protegerse de guardias y policías, como se ha evidenciado en inasumibles espectáculos que se han dado en La Atunara.

En el pasado octubre se celebró en La Línea, la reunión del Consejo para el Desarrollo Económico y Social de la provincia. Ello supone no sólo un acicate para el municipio sino la declaración de la necesidad, puesta de manifiesto por José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras y presidente de la Comisión de Exteriores del Senado, de "que inviertan y actúen todas las Administraciones: desde el Gobierno y la Junta hasta la Diputación y la Mancomunidad, junto a los ayuntamientos que, por capacidad económica y competencias, no pueden resolver solos este reto".

Es de lamentar, por el contrario, que los socialistas sigan ignorando los intereses de Estado, y, haciéndose tolerantes de lo intolerable y a beneficio de inventario, salgan por peteneras invitando al ministro principal de la colonia a ilustrar con su presencia y su palabra, los actos del cuadragésimo aniversario de la creación de la agrupación linense del PSOE, celebrados el pasado fin de semana.