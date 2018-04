Denuncias varias

Una cosa es decir cualquier cosa, otra pensarla, otra saberla y otra, finalmente, vivirla. Me ha pasado con el varapalo alemán de Schleswig-Holstein. Es una contrariedad jurídica que deja en tenguerengue la libertad de movimientos de personas (que no se compadece luego con estas férreas fronteras judiciales), la solidaridad entre estados miembros y la acción de la Justicia. Todo eso lo he dicho, lo he pensado y lo sé.

De golpe, lo he vivido. Por gajes del oficio de jefe de estudios de un IES, a veces algún alumno o algún padre y una vez un profesor me informan de que, puesto que no hago exactamente lo que quieren, me van a denunciar. Yo les animo. Porque creo en el sistema de las dobles instancias y no tengo vocación ni interés en decir la última palabra. También acaricio la idea, como a un gatito, de que cualquiera de esas instancias educativas o judiciales me destituyan, por favor.

Y aquí, en el gatito, es donde salta la liebre. Animo a denunciarme, están en su derecho y me hago ilusiones, pero hasta ahora animaba con gran temor reverencial al señor juez y/o a la señora inspectora. Ni a mi padre ni a mi mujer, aunque están deseando que deje el cargo, les entusiasmaría que me echasen por la puerta de atrás de un expediente administrativo. Recuerdo cuando en la mili me informaron de que, dada mi absoluta incapacidad para desfilar llevando el paso, juraría bandera por capilla. Fui feliz para casa, porque me ahorraría los entrenamientos y, siendo por capilla, y nosotros tan católicos, miel sobre hojuelas. Sin embargo, mi padre se horrorizó por el deshonor y apareció con un casete con marchas militares y pretendió ponerme a desfilar por el pasillo. "No te preocupes", le dije resignado. En la jura de bandera perdí el paso, claro, pero desfilé y ya está. Supongo que, si me cesasen de jefe de estudios, su disgusto sería el mismo.

Lo curioso es que, desde lo de Puigdemont no sólo digo, pienso y sé que el prestigio de la justicia se ha resentido, sino que lo vivo. Me noto una gran indiferencia ante las amenazas de denuncias varias. ¿Denuncias? Nunca pasa nada y, si pasa, será menos que nada. Ya sé que estoy equivocado, y que puede que a Puigdemont no le pase, pero a los pequeños como yo, sí. La ley es una tela de araña, que atrapa a las moscas y que no frena a los elefantes, pero aquí cuento una sensación. Significativa de un estado de ánimo y de un estado de derecho.