Mucho más que la operación bikini

El otro día me crucé con un anuncio de una clínica de cirugía plástica que se paseaba en autobús. El reclamo era el siguiente: por 75 euros al mes, delantera nueva. No lo decía así, claro. Exponía claramente el precio aunque sin indicar por cuántos meses, que eso es muy importante. En cualquier caso, me percaté de que este tipo de operaciones se han convertido en un claro objeto de consumo. Ya no se trata de paliar alguna disfunción o suplantar alguna mama tras haber sufrido un cáncer. No, oiga, que se puede pagar por mes. En cómodos plazos. Incluso regalar, entiendo. Y enseguida se me vinieron otras preguntas. ¿Será con motivo del Día de la Madre? ¿Operación bikini? Que ya no se trata solo de dejar de comer, señoras, que hay que meterse en quirófano. En fin, ya me imagino el cargo en la cuenta bancaria cada principio de mes. Tetas nuevas: 75 euros.