El domingo jugamos todos

Cuando pienso en Algeciras, lo hago sobre dos premisas fundamentales: en positivo y a lo grande, porque si queremos lo mejor para nuestra tierra no podemos andar con medias tintas, sino ir a por todas cargados de ilusión y arropados por quienes comparten con nosotros sueños alcanzables.

Y será este próximo domingo cuando todos, absolutamente todos, tengamos una de las mejores ocasiones de las que se nos pueden presentar para ayudar a conseguir que uno de esos sueños comience a hacerse realidad. Cuando ese día, a las seis menos cuarto de la tarde, el balón comience a rodar sobre el verde tapete del estadio municipal Nuevo Mirador, nuestros corazones, nuestras gargantas, y sobre todo, nuestro sentimiento especial, han de estar por, para y al servicio del Algeciras Club de Fútbol, que comienza a jugarse el todo por el todo de la temporada en el primer partido de la fase clasificatoria para el ascenso a la 2º División B del balompié nacional.

La escuadra albirroja, sí o sí, ha de cosechar el mejor resultado posible ante el Atlético Astorga, a fin de poder afrontar el encuentro de vuelta con las mayores garantías posibles. Y sí, en ese partido jugamos todos, grandes y mayores, aficionados de los de toda la vida y quienes quieran conocer por primera vez la grandeza de una tarde que puede ser trascendental para el devenir de nuestra centenaria entidad.

Tenemos aún fresco en la memoria el recuerdo del último ascenso logrado ante la Gimnástica Segoviana, y de tantos momentos de gloria vividos en el viejo y en el nuevo estadio, pero ahora llega el momento decisivo, el que nos ha de abrir el camino para regresar a la categoría del bronce del fútbol español, el mínimo escalón en el que el Algeciras debe militar siempre por historia, importancia y trascendencia.

Se ha sufrido durante la temporada, sí, pero ahora eso ya no importa. Hay que fijar la mirada y centrar los esfuerzos en estos dos partidos frente al cuadro leonés, y lo demás llegará después. Así pues, alentemos con todo nuestro corazón al Algeciras Club de Fútbol, porque no me cansaré de repetir, que el domingo jugamos todos.