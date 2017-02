Lo llaman el reto de los 30 días y no se basa en aprender chino o a cocinar con nitrógeno. Es más sencillo. La última moda sana en los Estados Unidos, y que ya comienza a calar en Europa, se basa en aplicar al organismo una completa cura de desintoxicación. A saber: nada de alcohol, nada de azúcar, nada de glúten ni lácteos. Quienes logran terminar tamaña penitencia sostienen que duermen mejor, pierden peso y se encuentran menos irritables. Pero a cambio de esos tres beneficios han renunciado a una cervecita con un montadito de queso roquefort con mermelada de arándanos. El mal personalizado, oiga. En mi caso, lo que mejor me hace dormir es estar en paz conmigo mismo, no tener deudas en el banco y saber que cuando necesite a los míos van a estar ahí. Lo de las modas saludables lo abordaremos poco a poco.