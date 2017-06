En compañía

Suele ocurrir con frecuencia. Al menos a mí me pasa. Uno va perdiendo el contacto con quien quiere estar en contacto. Sin un motivo aparente o tal vez por una amalgama de razones, que si el trabajo, que si otros planes, que si obligaciones por aquí o por allá. En fin, que pasa el tiempo y de repente en algún encuentro empiezas a calcular cuánto tiempo hacía que no veías a la persona con la que al fin estás y ni recuerdas. Puede suceder con las amistades, con los compañeros y hasta con la familia. No es que uno no quiera; simplemente ocurre. Es por eso que siempre resulta afortunado encontrar una causa para quedar y recuperar los meses perdidos. Ir, al menos un día, a la Feria, es un buen móvil para hacerlo, como de hecho se hace. Ahora está la de Algeciras y quedan aún tres días. Vamos, cojan el teléfono y marquen o escriban un whatsapp.