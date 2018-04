Tiempo ¿efímero? de sol

El tiempo en Cádiz. La entrada en internet para alegrarse o deprimirse tiene cuatro palabras. Al menos para quienes la ausencia de sol nos fastidia y la prolongación de lo gris cual maldición bíblica nos ha tenido los nervios enguachisnados en el final del invierno y el principio de la primavera. ¿Quién dice que una conversación sobre el tiempo, pongamos que en el ascensor, es intrancesdente? No para quienes el buen tiempo alegra la vida. Sobra la ropa y la cerveza sabe mejor. Los caracoles toman las terrazas y las caballas se desperezan. Y nos creemos que ya no habrá nubes hasta noviembre. ¡Ja! San Pedro cruel. Dicen que el tiempo en Cádiz se detiene. Será el del reloj. El del sol sigue siendo, por ahora, efímero. Leo en una web que vuelven las lluvias el fin de semana. Como que internet no trae ná bueno, que hubiera dicho mi abuela. ¿Será el último zarpazo de un león herido? Esperemos. Tiempo al tiempo.