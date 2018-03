Querido Manolo

He tenido el privilegio de trabajar con Manolo Morón durante catorce de los veinte años que lleva al frente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, aunque nos conocemos desde hace treinta.

Ambos cursábamos entonces un curso de posgrado de la universidad de Deusto en Sevilla; entonces Manolo estaba en Gibraltar-Intercar y yo trabajaba para la Expo'92 en una empresa de ingeniería.

No sé si fueron allí donde nos inculcaron algunas ideas como aquella de que la empresa hay que gestionarla con la diligencia de un buen padre de familia o la que tanto le gusta repetir a Manolo de que lo que sale mal es responsabilidad del jefe y lo que sale bien es mérito del equipo. Lo que sí sé es que ambas máximas las ha aplicado siempre a rajatabla.

No estoy en absoluto de acuerdo, así se lo he dicho, con el balance que hace de sus 20 años. Hay en el Haber muchas más cosas que en el Debe; muchas más luces que sombras. El Puerto ha duplicado su actividad, su dimensión física y su impacto socioeconómico. Se ha diversificado, se ha abierto al mundo y se ha convertido en un referente a nivel global en muchos aspectos. Las asignaturas pendientes que desgrana en su balance acabarán cayendo como fruta madura por la fuerza de los hechos, aunque es verdad que mucho más tarde de lo que sería necesario.

Pero es que su talla moral le lleva a pensar que todos están a su altura, que todo el mundo es bueno, y por lo tanto se siente responsable de todo lo que no sale adelante. Tampoco en esto estoy de acuerdo.

Hace catorce años me ofreció el puesto de Director de la Autoridad Portuaria; cambié mi aventura africana por la del Puerto de Algeciras. Catorce años dan para mucho. En este tiempo, tanto en los buenos pero sobre todo en los malos momentos siempre me he sentido apoyado por Manolo, en lo profesional y en lo personal. Lo dicho, un privilegio.

José Luis Hormaechea es el director general de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.