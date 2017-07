Hacer visible lo invisible

Amamos a Murray, odiamos al periodista que ignoró los éxitos del tenis femenino y celebramos, al menos yo, a todos otros aquellos profesionales que consideraron noticia el ¿despiste? del compañero. ¿Hace diez años, cinco apenas, esta situación hubiera sido noticia? A buen seguro que no. Posiblemente nadie hubiera metido el dedo en la llaga porque la llaga no era reconocida como tal. Esa llaga que nos abre en canal y nos mata. El ninguneo que nos asfixia y nos convierte en pequeñitas hasta desaparecer. He entrevistado a muchas mujeres, la mayoría de ellas con abundantes logros en sus bolsillos, y no ha habido una que no haya reconocido que tuvo que correr el doble, que dar el doble, que trabajar el doble que cualquier otro destacado compañero para recibir la misma recompensa. Ojalá que poner el acento en la injusta invisibilidad de las personalidades femeninas no sea una moda. Ojalá...