La experiencia del VAR no resultó

Después de la experiencia vivida en la reciente Copa Confederaciones, mi opinión sigue siendo reticente con la implantación tecnológica en el fútbol. Por supuesto que sí creo en la photo finish que desvele si la pelota entró o no entró del todo en la portería. Ahí sí estoy seguro de que es positivo para la credibilidad del fútbol y, por supuesto, es necesario que la incógnita se desvele con más inmediatez que la mostrada en Rusia con el VAR.

Si se busca la perfección en el fútbol, el fútbol pierde una considerable porción de sus señas de identidad. El tirón de este juego se basa en una serie de ingredientes que conforman un guiso sabrosísimo. Entre esos ingredientes se halla en destacado lugar la polémica antes, durante y después del partido. Una carga polemista en la que el principal actor es el árbitro con sus errores y que casi siempre vienen enjuiciados según damnificado o beneficiado sea el equipo propio o el rival.

Pero es que todo eso se empeora muchísimo más si, tras un parón insufrible del juego, el dichoso VAR no colabora con la justicia. Si después de un tiempo que se eterniza por la expectación que despierta y también por lo que se hace esperar, resulta que el colegiado no sabe interpretarlo. Y recuérdese cómo el alevoso codazo del chileno al alemán se quedó en una sanción a todas luces insuficiente. Hacer pan con unas tortas no parece que vaya a beneficiar, precisamente.

Creo que tampoco es bueno disminuir el poder del árbitro y dejarlo en evidencia ante el público es ir menoscabándole autoridad poco a poco. Los árbitros están que trinan con el experimento y hasta hay que comprender lo ridículos que deben sentirse cuando esa especie de ojo de halcón les dejan en evidencia. Creo que el fútbol debe dejarle lugar a la imperfección, sobre todo tras haber comprobado que la búsqueda de la perfección absoluta no resultó con el VAR.