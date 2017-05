Susana Díaz nunca lleva bolso, no sé por qué. Será que no quiere que sepamos cómo es. Tampoco las camisas blancas de Pedro Sánchez o Pablo Iglesias tienen bolsillos. Igual pretenden mandarnos el mensaje de que no tienen nada que guardar. Anda que no.

Con lo importante que es un bolso. Que se lo digan a Merkel que lució hace unos años uno naranja bien grande de esos de "aquí estoy yo" por el que tuvo que dar explicaciones a su respetable. Sí, sí, Merkel, la de las veinte chaquetas iguales de distinto color. Le hicieron hasta un estudio psicológico del que publicaron que un gran bolso naranja implica carácter de ganador y corresponde a una mujer que efectúa grandes compras y de psicología muy estructurada, que suele seguir un proceso muy determinado y ambicioso y que suele ser una mujer de éxito. Ahora me explico porque nunca me he comprado un bolso naranja.

En París, al lado de la puerta giratoria del Ritz por la que salió Diana de Gales antes de morir, descubrí la tienda de los bolsitos de la reina de Inglaterra. Una tienda pequeña con un escaparate del que colgaban suspendidos por hilos de nailon los bolsos en distintos colores, todos iguales de forma y tamaño. Estaba justo al lado de una floristería que sólo vendía rosas. Esos negocios lujosísimos sin clientes sólo los soporta París. Pocas cosas han generado tanta especulación como el interior del bolso de la reina de Inglaterra. Que si lo lleva vacío, que si lleva un pintalabios que nunca usa. La versión que más me gusta es que lo utiliza para mandar mensajes. Cuando lo pone en el suelo (se le va a escapar el dinero, diría mi madre) significa que quiere ser rescatada por su dama de honor. Nuestra reina es menos complicada. Ella opta casi siempre por carteras. Dicen que las utilizaba al principio para controlar sus nervios y temblores, si es que Letizia ha temblado alguna vez que supongo que sí.

Descendiendo al pueblo soberano es cierto que muchos usamos bolso y que algo dice de nosotros. Hay quien los relaciona con la sexualidad y quien mantiene una correlación entre el contenido del bolso y el de la mente (entonces la mía está casi vacía, sólo tiene lo indispensable).

Me gustan los hombres sin bolso y las mujeres con bolsos pequeños en los que no puede perderse nada ni acumular tonterías ni pañuelos sucios porque apenas hay espacio. Los políticos no llevan bolso, llevan faltriquera o un propio. Que lo estudien los psicólogos.