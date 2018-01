Resulta cuanto menos sospechoso que el Gobierno anuncie una medida que "favorecerá a los trabajadores". Esa coletilla con la que ayer acompañaban los informativos a la propuesta de ampliar el cálculo de la pensión a toda la vida laboral realizada es lo que más mosqueaba. ¿El Gobierno haciendo algo que favorezca a los trabajadores de manera real y contable? Suena a trampa. Lo siento. Desde que entró la dichosa crisis, nadie hace nada por la clase media. Se buscan los bonos sociales, se lucha contra la pobreza energética, se atiende a los derrotados y se alienta a los emprendedores. Pero, ¿quién vela por los que llevan capeando la crisis desde hace diez años? ¿Y el Gobierno sale ahora con esta medida? ¿Y parece que al PSOE le da coraje que no se les ocurriera a ellos? Si no fuera porque aún estamos a año y medio de las elecciones, sonaría a burla o a promesa electoral. No creo. ¿No?