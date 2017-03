Sal de la tierra

Hace un par de semanas asistía en Madrid, en la iglesia de los jesuitas de Serrano -parroquia de San Francisco de Borja- a un funeral en memoria del prof. Laita de la Rica, una figura extraordinaria de la ciencia española. Tuve el honor de tenerle entre el profesorado del Centro de Estudios Superiores Cardenal Cisneros, que dirigí hasta hace poco y durante casi una década. Entre sus discípulos estaba el prematuramente fallecido catedrático de Lógica Matemática de la Universidad de Sevilla, Alejandro Fernández Margarit, figura clave del departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de aquella querida institución en la que yo empecé a ser universitario.

Esas circunstancias me permitieron reencontrarme con un admirado paisano y colega que conocí en la Universidad de Valladolid, cuando los dos formábamos parte de un tribunal de doctorado en Matemáticas; hace ya más años de los que quisiera. Me refiero a Francisco Jesús Castro Jiménez, catedrático de Álgebra en la universidad hispalense y uno de nuestros más celebrados especialistas e investigadores en Álgebra Computacional, un puente fundamental entre el formalismo algebraico y los programas que permiten abordar el cálculo simbólico a través de los ordenadores. Castro Jiménez es de Tahivilla, de una familia modesta que ni siquiera podía mantenerle como estudiante del Instituto Isla Verde de Algeciras, donde gracias a ayudas públicas pudo terminar sus estudios secundarios y acceder a la universidad. Me alegró saber que mantiene su vinculación sentimental con la comarca, que la visita con frecuencia, y he de confesar que una vez más me entristeció constatar que por aquí muy pocos sepan de quién se trata, distraídos como está el personal en registros de mayor consumo.

He quedado en verme, si Dios me da vida y salud, un día de estos con el doctor Manuel Fernández Guerrero, algecireño, médico internista prestigioso, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y responsable de Enfermedades Infecciones de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Seguramente hablaremos de tanta gente verdaderamente importante, que nacidos y criados por estos pagos, que Dios guarde, incluso básicamente formados en nuestros colegios e institutos, están por esos mundos dando la talla y prestando un servicio extraordinario a la sociedad. Por aquí nada o muy poco se sabe de ellos, más allá de un pequeño círculo familiar y de amistades, pero cuánto aportan y cuánto de bueno inspiran sobre lo que puede dar de sí nuestra tierra.