El mejor de la historia revitaliza la temporada

Suele ocurrir. Cuando las pizarras saltan por los aires hechas añicos para que el juego se desordene y deje de estar encapsulado en la táctica, el espectador lo agradece. Los entrenadores lo odian porque el papel que desempeñan pasa a ser más secundario que nunca, pero el espectador, sobre todo el que gana, lo agradece una barbaridad. Y mucho más, el espectador al que le importa un pito quién vaya a ser el victorioso.

Me ocurrió en el partido del domingo en el Bernabéu, ese que lleva impreso de nuevo cuño el apelativo de Clásico. Clásico, según aquel gran filósofo que fue Rafael el Gallo, es lo bien rematado. Y no cabe duda de que el partido fue una obra muy bien rematada con un gol que deja viva la Liga cuando no había tiempo para la respuesta. Un partido enloquecido que acabó con el éxtasis de un gol obra del mejor futbolista que vieron estos ojos que ha de comerse la tierra.

Qué barbaridad de futbolista, qué de cosas hizo, cómo manejó el partido el llamado Lionel Messi y cómo lo remató para proclamar urbi et orbi en el escenario mejor que nadie como él se vistió de corto y calzó borceguíes desde que el mundo es mundo. A su lado, ni un solo futbolista da la impresión de extraterrestre que él da cada vez que le da la real gana. Y lo gracioso es que tenga que entrar en competición con otros en esa carrera absurda por lograr el Balón de Oro.

Cada control es una obra de arte, cada regate deja en ridículo al que pasa por allí y por si todo eso fuera poco, quinientos goles en su canana de gunman irrepetible. Dicho lo cual, lo que a los que nos da igual el Madrid y el Barça nada mejor que de qué manera ha conseguido que la Liga dure hasta el final. Ese gol del minuto 92 evitó que cuanto discurriese hasta el 21 de mayo fuese un sainete lleno de componendas y de sorpresas malolientes. La Liga sigue viva y se le agradece a Messi.