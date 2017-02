Hoy he recibido un correo electrónico remitido por la dirección del colegio de mi dos hijos, de 10 y 7 años. "Normas del centro", encabeza el nombre de un archivo en Word. Siete páginas, 3.257 palabras, 19.946 caracteres. El escrito, que detalla todo tipo de normas sobre el comportamiento de los niños, las reglas a seguir y cómo debo educarlos, me ha producido cierto desasosiego. He recordado un día en el que, tras comprobar las medidas de seguridad seudocarcelarias que se han impuesto en los centros de Secundaria, le pregunté a una profesora: ¿Cuándo ha pasado esto? "En el momento en que los padres nos empezaron a pedir responsabilidades", me dijo. El escrito hallado en mi bandeja de correo electrónico es producto de todo ello. Son las consecuencias, a partes iguales, de lo que ahora somos como padres, como sistema educativo y como sociedad.