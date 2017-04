Algeciras pierde

El problema de Algeciras es su gobierno. La reciente entrevista del actual alcalde en Europa Sur confirma que no tiene un proyecto de desarrollo para la ciudad, y que su relato está lleno de falsedades. Quien lidera la gestión municipal no quiere recordar las obras del tren en época de Zapatero por puro interés partidista, con 202 millones de inversión en el tramo San Pablo-Ronda. Es el mismo que niega, también por interés partidista, que las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen que aumentarse ya.

Quien lidera la gestión municipal reconoce, eso sí, que está gastando más de lo que ingresa, generando más deuda, y que no paga facturas. (¿No paga facturas reconocidas?) Son seis años alimentando un desequilibrio económico que está empeorando una economía municipal maltrecha que vamos a pagar todos.

Lo hace el mismo alcalde que aprobó, como parte de otro gobierno, la construcción de una serie de aparcamientos en Algeciras, entre ellos el de La Escalinata, que va a suponer una factura millonaria para el Ayuntamiento. No puede mirar hoy para otro lado, porque fue él quien impulsó esa turbia y dañina política urbanística de los años 90 cuyas consecuencias todavía estamos pagando. Lleva ahora seis años como alcalde, en su segunda época como gobernante local, y actúa como si todavía estuviera en la oposición, cuando debería estar asumiendo ya las consecuencias negativas de sus decisiones.

Estamos ante la tormenta perfecta, con epicentro en Algeciras Y ante esta situación no caben paños calientes para evitar su responsabilidad como gobernante (el "todo va bien" ya sabemos como acaba). No sirve a la ciudad un alcalde que no quiere molestar a los dirigenes de su partido, negando la recogida ciudadana de firmas contra los recortes en infraestructuras, con la única intención de conservar el sillón de senador.

Porque a los problemas propios de la ciudad, cada vez más evidentes, hay que sumar que el Gobierno de España nos está imponiendo un doble castigo, la falta de inversiones y las negativas consecuencias económicas que provoca la pretendida reforma de la estiba. Además, el Brexit británico, que debe afrontarse como una oportunidad, está suponiendo pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores españoles que tienen su empleo en Gibraltar, entre ellos muchos algecireños.

¿Qué podemos hacer? Trabajar para mantener la potencia de nuestra actividad económica portuaria y de servicios, y conseguir inversiones para crear nuevas alternativas de desarrollo.

El tren, si sus vías se modernizan y la línea es electrificada, sería una de las grandes palancas de cambio para un modelo productivo en Algeciras con nuevas oportunidades. Y hay que activar otras, pero para eso hay que actuar con responsabilidad. Tantas palabras tienen que dar paso a los hechos, las obras, las inversiones y las decisiones sobre fiscalidad y empleo.

El Consejo Económico y Social del Campo de Gibraltar aprobó el viernes una declaración exigente, sí, para que el Gobierno de España sepa que esta comarca, con la abstención del Partido Popular, quiere ya las inversiones que necesita. Acumulamos muchos acuerdos de consenso, a los que el actual gobierno no responde. Aún así, el acuerdo del CES es ampliamente mayoritario, sin ningún voto en contra. Sus firmantes entendemos que es hora de decir basta porque todo no está igual, es que todo está peor. Lo dicen sindicatos, empresarios, el mundo de la estiba, organizaciones sociales, vecinales, profesionales autónomos.