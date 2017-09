Política de costaleros

En una feliz ocurrencia, Begoña Villacís calificaba a los actores del PSOE de costaleros de Podemos. La formación política de entidades diversas que confluyen en un nicho ideológico de viejas y variadas raíces de un tiempo muerto se llama Ahora Madrid en la capital donde, precisamente, Villacís lidera, con más que notable brillantez y eficiencia, Ciudadanos. Esta joven realidad -sin dejar de ser promesa para tareas de mayor alcance- ha sido tocada por la varita del hada buena y avalada por los dioses de la fortuna. Con una magnífica presencia, posee además de un encanto natural poco común, esas cualidades que facilitan a quien las tiene el acceso a cualquier escenario. De verbo fácil y consistente, sus aciertos dialécticos, su inteligencia y su capacidad de trabajo la han convertido en una referencia en toda clase de foros.

En efecto, el PSOE, por más que airea la leyenda "somos la izquierda", está desempeñando el rol de un partido-muleta dispuesto a promover y facilitar la llegada a los poderes zonales de las confluencias de Podemos. Ello ha supuesto nada menos que en Madrid -ciudad y región- la práctica desaparición de facto de la apreciación social de una formación sin la que no podría entenderse la historia contemporánea de España. El PSOE no existe en Madrid, sus diputados en la Asamblea y sus concejales en el Ayuntamiento no son mucho más que números al servicio de una colección de inmaduros que si gozaran del debido tamaño simularían el comportamiento de una plebe de elefantes en una cacharrería. Un recorrido somero por la geografía política de España no sugiere que en los demás reductos sea muy diferente: el PSOE, como dice Villacís, parece resignado a llevar sobre sus marchitas espaldas el peso de los pasos que soportan el andamiaje de Podemos.

El presidente de Castilla-La Mancha, García-Page, propició, en los primeros días de agosto, la entrada en el Gobierno regional de dos políticos de Podemos, en una actuación sin precedentes que el dirigente de Podemos, Pablo Echenique, entiende que "puede marcar el rumbo para una moción de censura contra el PP", según transcribe El Mundo. El PP y, muy especialmente Mariano Rajoy, colman el horizonte de las motivaciones de "podemitas" y "socialistas". No hay para ellos otra cosa que hacer en España. Aparte, tal vez, de ayudar a cuartearla tras la inmensa sequía de ideas que sufren sus dirigentes.