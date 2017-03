La mesa de la estiba busca desde hoy acercar posturas para la reforma

Los sindicatos de la estiba y la patronal Anesco retomarán hoy en Madrid la negociación sobre la reforma del sector que el Gobierno pretende tramitar de nuevo por decreto. El Ejecutivo encontró el pasado jueves un histórico rechazo parlamentario a la convalidación de la norma -que quedó derogada- con la que pretendía liberalizar la contratación en la actividad de carga y descarga portuaria de mercancías.

El principal punto de fricción para las conversaciones se encuentra en el contenido del futuro decreto. Los sindicatos insisten en que el nuevo texto legal debe recoger en su articulado la subrogación de los trabajadores como una garantía para el mantenimiento del empleo mientras que el Gobierno ha defendido, incluso tras la derogación de la primera reforma, que esta cuestión debe ser abordada en el ámbito de la negociación colectiva. El Ministerio de Fomento aseguró que la Comisión Europea no concede mucho margen para introducir cambios en un futuro texto legal respecto del que fue tumbado la semana pasada.

"Una cosa es el decreto y otra los acuerdos en el marco de la negociación colectiva. La comisaria Violeta Bulc alertó de que hay poco margen dado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea define las líneas rojas. El marco es la negociación colectiva, lo cual no quita que el Gobierno quiera reforzarlo en otra normativa", sostuvo ayer el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, en declaraciones a la Cadena Cope.

La cita contará con la mediación del presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña. Como novedad, habrá al menos un representante del Gobierno dado que se trataba de una condición que todas las partes habían solicitado para poder avanzar en el proceso. Y será además una negociación sensiblemente diferente dado que no existen movilizaciones convocadas por los sindicatos en los puertos ni un decreto aprobado por el Consejo de Ministros que tensione el clima de los encuentros como sucedió en los contactos mantenidos desde finales de febrero (el 24 de ese mes se aprobó el primer decreto, hoy sin efecto).

Para los sindicatos, hay cuatro puntos que deben ser tenidos en cuenta en esta nueva ronda de reuniones. Además de la subrogación, la parte social plantea que se recojan las condiciones para el acceso a la profesión, la formación profesional requerida para estibar y el modelo de gestión de las nuevas empresas que entren al mercado.

"Lo que no esté en el decreto no será ley. Podremos tener buena voluntad y llegar a acuerdos, pero si la norma no lo recoge o hay textos contradictorios, el decreto será la referencia. No entendemos que una norma no contemple algo de vital importancia como son las relaciones laborales. La norma debe contemplarlo sí o sí", explicó Manuel Cabello, coordinador para Andalucía del sindicato Coordinadora, mayoritario entre los estibadores.

La patronal sí ha visto satisfechas, a priori, sus principales demandas de cara a esta nueva ronda. Anesco reclamó el pasado 2 de marzo un plan para el sector con ayudas públicas como condición "indispensable" para poder garantizar el empleo de todos los estibadores actuales.

El plan fue presentado por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, la víspera de la votación en el Congreso aunque la propuesta no pudo ser analizada porque aquella reunión estaba convocada sólo para los abogados de las partes.

La propuesta, bajo la denominación de Acuerdo tripartito para el mantenimiento del empleo y la mejora de la productividad en el sector de la estiba propone la subrogación del colectivo de estibadores (6.150 trabajadores) por parte de las empresas del ramo y, en paralelo, ofrece un plan de prejubilaciones voluntarias a partir de los 50 años con un 70% de su salario. Además, contempla el compromiso del Gobierno de formar una comisión de seguimiento y emplaza a las empresas y a los sindicatos a pactar medidas que mejoren la productividad en los puertos.

"Las ayudas y las prejubilaciones en caso de puertos con excedente de plantilla nos pueden parecer incluso lógico. Pero no que se planteara el uso de dinero público para despedir a trabajadores de empresas privadas. Tenemos que ver por dónde sale ahora el Gobierno", valoró Cabello a Europa Sur.

El Ejecutivo considera que se trata de una "generosa y ambiciosa" propuesta de acuerdo, que atiende la principal reivindicación de los sindicatos de estibadores, la garantía de sus puestos de trabajo y sus condiciones laborales tras la reforma. Y planteará que ése sea el punto de partida de la negociación de hoy. "Estoy seguro de que tendremos que llegar a un acuerdo. La sentencia debe cumplirse sin quebranto para trabajadores y empresarios. Estoy convencido", apuntó Llorca, quien dijo estar convencido de que la reforma contribuirá a la larga a la mejora de la economía.

El ministro de Fomento ya anunció el viernes que, en paralelo, acometerá personalmente los contactos con los grupos políticos con el fin de desbloquear la tramitación parlamentaria del futuro decreto -para lo que no hay una fecha definida por el momento- y poder aprobar la reforma de los tres artículos de la Ley de Puertos relativos al régimen laboral de la estiba antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita una nueva sentencia condenatoria contra España.