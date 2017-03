Chano García, un currante del balonmano algecireño

Sebastián García del Pino respira y contagia balonmano. No podría ser de otra manera en una persona que lleva toda la vida dedicado a un deporte que es su pasión. Chano, un tipo cercano, que sabe escuchar y no deja de aprender -subraya-, es la cabeza visible del éxito del Balonmano Colomer Dental Algeciras, cuyo primer equipo sueña con lograr el ascenso de categoría. El entrenador compartió ayer experiencias y anécdotas en una nueva edición de La Tertulia Deportiva de Europa Sur, en la que compartió mesa y mantel con dos ilustres de la Peña Balona de La Línea en el marco incomparable de El Cortijo de Guadacorte.

Chano empezó a jugar al balonmano a los 8 años en el Salesianos, "donde tuvieron que poner una muralla para que no nos colásemos", admite entre risas. Dio el salto al mítico Corchisa antes de embarcarse en los proyectos del Algeciras BM y el actual Ciudad de Algeciras. Como jugador ejerció de capitán "durante quince años" antes de colgar las zapatillas a los treinta y largos. Ya como deportista se interesó por las labores de entrenador. "Fui jugador y técnico al mismo tiempo, me gustaba casi más dirigir y ordenar, me entró el gusanillo y hasta hoy", relata.

Durante el almuerzo es inevitable que salga la figura de Juan Bermejo, un referente. "No hay otro como Juan, yo aprendo cada día de él, es ejemplar en todos los sentidos, dentro y fuera de la pista. Cada año es mejor jugador. Lo suyo es un caso irrepetible", afirma Chano.

El técnico entiende que la presencia de Bermejo evoca recuerdos de los años gloriosos de la Asobal en la ciudad. "Tener a Juan es una alegría, un privilegio. Es verdad que el club y Bermejo son uña y carne y que pueden tener ideas diferentes de hacia dónde tiene que caminar el proyecto de la entidad o el equipo senior, pero cada uno tiene su parte de razón", valora.

"Nosotros somos un club de cantera", sostiene. "Sabemos que los chavales que llegan a destacar, sobre todo cuando se van a estudiar fuera, es muy difícil poder retenerlos, seducirlos. Hoy en día es imposible", confiesa.

"Que el balonmano en Algeciras siga vivo es en gran medida por cuatro chalaos -lo dice cariñosamente- que dieron el paso adelante en su momento, después se crea un tejido de padres, colaboradores, jugadores... pero sin gente como Pedro Soria o Aurelio Comino.. sería imposible, yo no estaría aquí", asegura. "No hay un reconocimiento verdadero a la labor de tanta personas que se dedican a este mundo por nada".

Padre de familia de dos niños, Chano compagina el balonmano con sus obligaciones laborales en Carrefour. "Llevo 25 años y me respetan mucho, siempre he tenido el respaldo de mi empresa y de mis compañeros para poder seguir con el deporte", dice con agradecimiento.

El algecireño pone en valor el esfuerzo de su plantilla, que no cobra un solo euro. "Cuando me propusieron volver al senior lo acepté porque ya me veía preparado, sobre todo psicológicamente. Ser entrenador de un vestuario amateur tiene muchas complicaciones en el día a día, tratas con gente que no cobra, chavales que se matan como profesionales, unos más niños, otros hombres ya, con familias, y te tienes que pelear a veces con ellos", explica. "Tienes que entender que a veces debes ceder, no soy partidario de ser un sargento en ese sentido, aunque a veces tengas que dar un palo para no convertirte en un buenazo".

Ese buen ambiente, continúa Chano, se traslada fuera del pabellón. "El equipo se ha apuntado a la práctica del tercer tiempo, una costumbre de los jugadores, aunque a veces también participamos los entrenadores y otras personas del club, después de un partido o de una dura jornada de trabajo, es sano compartir una cerveza".

El ascenso a Primera Nacional aparece ahora en el horizonte como una posibilidad al alcance de la mano. "Claro que nos gustaría conseguirlo y poner al club en el compromiso, entre comillas, de buscar patrocinadores para salir a competir. Lo vamos a intentar con todo. No me gustaría ascender comprando una plaza, me gustaría ganarla en la pista", manifiesta.

"En Primera Nacional hay mucho más nivel, más gastos, viajes más largos y caros, haría falta un esfuerzo para fichar gente de fuera aunque el núcleo ya lo tengamos", matiza.

Los años del balonmano de élite en Algeciras saltan entre plato y plato. "El equipo de Asobal que tuvimos aquí ahora mismo sería una potencia, el segundo mejor después del Barcelona", opina Chano. "La crisis se ha llevado mucho por delante en el balonmano español, muchísimo, un jugador medio en Asobal no gana para vivir sólo de eso", prosigue. "Pero también es verdad que con cuatro duros te puedes plantear hacer un proyecto serio para meterte en Asobal".

El entrenador no es muy partidario del tan de moda balonmano playa y reconoce que "llevar a un equipo de niños es más difícil, los mejores entrenadores siempre están la cantera".

Conciliador, como el futbolero Vicente del Bosque, Sebastián García deja clara su filosofía deportiva. "Lo importante no es ganar o perder un partido, es que todos tus jugadores mejoren cada año, como deportistas y como personas, es lo que yo trato de inculcar". Seguidor del Cholo Simeone, se despide con una premisa para la próxima eliminatoria de su equipo con el BM Triana en la final regional de la categoría. "El secreto de todo al final es el entrenamiento, la constancia en el trabajo, la dedicación".